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Фото дня. Когда греет любовь: мороз - а на девушке только блузка
18.01.2017 07:15 — Новости Культуры | Tut.by
В городе на Двине появились последователи проекта «Следуй за мной!» (Follow Me To). Фото, на котором девушка в летней одежде ведет за собой парня,
Вскоре к испанскому снимку Мурад и Наталья добавили похожие, но уже из других стран. Так получился проект Follow Me To, в котором парень следует за подругой. На всех фото — один и тот же ракурс: спина девушки, руки и впереди тот пейзаж или достопримечательность, которым пара желает поделиться с подписчиками своего
Витебские последователи российской пары — Наталья и Леша — пошли на нестандартный эксперимент: девушка сфотографировалась на фоне городских достопримечательностей (Летнего амфитеатра, здания железнодорожного вокзала, драмтеатра, Успенского собора, «пирамиды» «Марко-сити» и т.д.) в экстремальную погоду.
Столбик термометра, по словам Натальи, в тот день показывал -25 градусов. При этом на жительнице самого северного белорусского областного центра была легкая одежда — платье, блузка или майка.
«Жутко мерзли, но никто не пострадал», — поделилась со своими подписчиками автор поста.
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В Витебске появились последователи проекта "Следуй за мной!".
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