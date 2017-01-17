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Фото дня. Когда греет любовь: мороз - а на девушке только блузка

18.01.2017 07:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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В городе на Двине появились последователи проекта «Следуй за мной!» (Follow Me To). Фото, на котором девушка в летней одежде ведет за собой парня, опубликовала в своем инстаграмм жительница Витебска nataliya.bogdan. При этом действие происходит в разгар зимы.


Фото: инстраграмм nataliya. bogdan

Проект «Следуй за мной!» придумали в 2011 году российская журналистка Наталья Османн и ее молодой человек Мурад. Все началось со случайного снимка в Барселоне, где они путешествовали. Мурад настраивал фотоаппарат, присматривая выгодный ракурс. Наталья потянула его за руку, и в этот момент получился интересный снимок.

Вскоре к испанскому снимку Мурад и Наталья добавили похожие, но уже из других стран. Так получился проект Follow Me To, в котором парень следует за подругой. На всех фото — один и тот же ракурс: спина девушки, руки и впереди тот пейзаж или достопримечательность, которым пара желает поделиться с подписчиками своего аккаунта в инстаграмм.


Фото: инстраграмм nataliya. bogdan

Витебские последователи российской пары — Наталья и Леша — пошли на нестандартный эксперимент: девушка сфотографировалась на фоне городских достопримечательностей (Летнего амфитеатра, здания железнодорожного вокзала, драмтеатра, Успенского собора, «пирамиды» «Марко-сити» и т.д.) в экстремальную погоду.

Столбик термометра, по словам Натальи, в тот день показывал -25 градусов. При этом на жительнице самого северного белорусского областного центра была легкая одежда — платье, блузка или майка.

«Жутко мерзли, но никто не пострадал», — поделилась со своими подписчиками автор поста.


Фото: инстраграмм nataliya. bogdan

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она стала фото дня, отмечайте свои снимки хештегом #fotovitebsktut.

 
Теги: Витебск
 
 
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