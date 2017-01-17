Трехразовое питание и ежедневные прогулки на свежем воздухе. Необычный пациент появился в ветлечебнице в Берестовицком районе Гродненской области. Несколько дней назад местный житель принес сюда умирающего лебедя. Птицу он нашел на снегу в 20-градусный мороз. Врачам удалась спасти пернатого.

Обессиленную птицу Франц Фридель нашел рядом со своим дачным участком. Заехал случайно — проверить, все ли в порядке. Когда собирался уходить, обратил внимание на странный звук из кустов. На улице двадцатиградусный мороз, и пенсионеру ничего не оставалось, как взять неожиданного гостя с собой.

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