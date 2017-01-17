Международный турнир по спортивным бальным танцам «Витебская снежинка — 2017», который пройдет 21−22 января, соберет участников из более чем 20 стран, сообщила автор и основатель турнира Наталья Товсташева.



Фото: Игорь Матвеев

«Витебская снежинка» — старейший фестиваль в Витебске и старейший танцевальный турнир в Беларуси. На большой сцене и в круглом зале концертного зала «Витебск» выступят танцевальные дуэты из Беларуси, Германии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, России и других стран. Впервые в этом году приедут спортсмены из Филиппин и Швейцарии.

«Всего мы ожидаем представителей 23 стран, под вопросом три из них. Это танцоры всех семи возрастных групп — от детей до сениоров. Судейская коллегия у нас тоже международная и весьма представительная — 13 стран. Если для взрослых и молодежи это привычно, ведь они постоянно работают на зачет в мировом рейтинге, то для многих детей такой высокий уровень окажется в новинку», — пояснила Наталья Товсташева.

Она отметила, что нынешний турнир не юбилейный и показательных выступлений с приглашенными гостями не планируется. Однако состязательная часть обещает быть настолько зрелищной (приедут ведущие танцоры своих стран), что зрителей ждет впечатляющее шоу. А на открытие организаторы готовят еще некий сюрприз.

В первый день участники покажут номера в латиноамериканской программе, на следующий — в европейской. А самые юные пары (дети до 11 лет) также представят на суд жюри комбинированные программы «стандарт+латина».