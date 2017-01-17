Портал Artnet составил рейтинг самых дорогих из ныне живущих художниц. Список возглавила японка Яёи Кусама, чья картина «Белый № 28» в 2014 году ушла с молотка за 7,3 миллиона долларов.



Яёи Кусама. Фото: Reuters

Ее самое известное произведение было написано еще в 1960 году. С 1977 года Кусама добровольно живет и работает в психиатрической клинике, рядом с которой находится ее студия.



Яёи Кусама. Фото: Reuters

Яёи Кусама. Фото: Reuters

Яёи Кусама. Фото: Reuters

Яёи Кусама. Фото: Reuters

Яёи Кусама. Фото: Reuters

На второй строчке — американский фотограф Синди Шерман.Она работает в технике постановочных фотографий и является одной из самых влиятельных персон в сфере искусства. Серия без названия представляет имитацию кадров из фильмов, где на снимке — сама Синди. Все персонажи были выдуманы, но из-за игры с массовыми стереотипами зрителям казалось, что они уже где-то видели подобный кадр.



Фото: Cindy Sherman / Via moma.org

17 ее работ были проданы за суммы, превышающие миллион долларов. Самое дорогое из ее произведений «Untitled Film Stills», созданное в 1977 году, было куплено за 6,7 миллиона долларов.

Тройку замыкает английская представительница оп-арта Бриджет Райли. В 2016-м ее безымянное полотно 1966 года ушло на торгах Christie’s за 5,7 миллиона долларов.

Бриджет Райли, «Первый урок рисования 3 июня 1989 (1989). Предоставлено John Berggruen Gallery

В топ-10 вошли также Марлен Дюма, Сесили Браун, Жюли Мериту, Дженни Савиль, Элизабет Пейтон, Вия Целминьш и Розмари Трокель.

В числе самых дорогих ныне живущих художников-мужчин такие деятели, как Аниш Капур, Герхард Рихтер, Джаспер Джонс, Кристофер Вул и Джефф Кунс.