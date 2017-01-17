XVII праздник музыки «Заслаўе-2017» пройдет 20 января в Заславле (Минский район), сообщает БЕЛТА .

Откроет мероприятие в Заславской детской школе искусств областной конкурс юных пианистов — учащихся ДШИ Минской области «Заслаўскі сшытак» на лучшее исполнение произведений белорусских композиторов. Затем состоятся творческий диалог с народным артистом Беларуси, профессором Михаилом Финбергом и сольное выступление пианистки Натальи Дедок.

Праздник будут наполнен творческими мероприятиями. Так, можно будет посетить художественную выставку, эстрадный концерт. Но изюминкой программы станет авторский концерт белорусского композитора Галины Гореловой. В исполнении коллективов Национального академического концертного оркестра Беларуси прозвучат многие, в том числе малоизвестные сочинения Галины Гореловой, а также ее учителя, классика белорусской музыки Дмитрия Смольского.

Концертом «Музыка и песни на Заславских просторах» завершится праздник. Выступления будет сопровождать Национальный академический концертный оркестр под управлением народного артиста Беларуси, профессора, почетного гражданина Минской области Михаила Финберга.

Организаторами праздника выступают Минский областной исполнительный комитет, Минский районный исполнительный комитет, Национальный академический концертный оркестр Беларуси.