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Это мы. Автор Дома правительства и Оперного театра. Со дня рождения Иосифа Лангбарда - 135 лет

18.01.2017 12:59 — Новости Культуры | Tut.by  
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В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Среди ее победителей — архитектор Лангбард, чье творчество было отмечено гран-при. Так зодчий, который изменил облик Минска, получил мировое признание.

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Открыть/скачать видео (9.71 МБ)

Иосиф Лангбард родился 6 (18) января 1882 года в Гродненской губернии (теперь его малая родина, город Бельск-Подляски, находится на территории Польши). Он окончил архитектурный факультет Высшего художественного училища при Императорской академии художеств (1914), во время Первой мировой войны являлся начальником фронтового инженерного отряда.

Расцвет творчества Лангбарда связан с 1930 годами. Именно в этот период по его проектам были построены здания, которые являются визитными карточками белорусской столицы — Дом правительства, здание Большого театра, Дом офицеров, главный корпус Академии наук.

Умер архитектор 3 января 1951 года в Ленинграде.

В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись уникальные видеоматериалы. Загрузив их, можно увидеть исторические кадры послевоенного полуразрушенного Минска, снос старых зданий, уборку завалов, а также посмотреть на самого Лангбарда.

Кинофильм «Гораду і свету», 1 ч., 1997 г., режиссер Г. Адамович, оператор С. Смирнов; киностудия «Беларусьфильм».

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

 
Теги: Минск
 
 
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В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Среди ее победителей стал архитектор Лангбард, чье творчество было отмечено гран-при. Так зодчий, который изменил...

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