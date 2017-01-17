В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Среди ее победителей — архитектор Лангбард, чье творчество было отмечено гран-при. Так зодчий, который изменил облик Минска, получил мировое признание.

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Иосиф Лангбард родился 6 (18) января 1882 года в Гродненской губернии (теперь его малая родина, город Бельск-Подляски, находится на территории Польши). Он окончил архитектурный факультет Высшего художественного училища при Императорской академии художеств (1914), во время Первой мировой войны являлся начальником фронтового инженерного отряда.

Расцвет творчества Лангбарда связан с 1930 годами. Именно в этот период по его проектам были построены здания, которые являются визитными карточками белорусской столицы — Дом правительства, здание Большого театра, Дом офицеров, главный корпус Академии наук.

Умер архитектор 3 января 1951 года в Ленинграде.

В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись уникальные видеоматериалы. Загрузив их, можно увидеть исторические кадры послевоенного полуразрушенного Минска, снос старых зданий, уборку завалов, а также посмотреть на самого Лангбарда.

Кинофильм «Гораду і свету», 1 ч., 1997 г., режиссер Г. Адамович, оператор С. Смирнов; киностудия «Беларусьфильм». Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.