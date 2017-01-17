|
Это мы. Автор Дома правительства и Оперного театра. Со дня рождения Иосифа Лангбарда - 135 лет
18.01.2017 12:59 — Новости Культуры | Tut.by
В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Среди ее победителей — архитектор Лангбард, чье творчество было отмечено гран-при. Так зодчий, который изменил облик Минска, получил мировое признание.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Иосиф Лангбард родился 6 (18) января 1882 года в Гродненской губернии (теперь его малая родина, город Бельск-Подляски, находится на территории Польши). Он окончил архитектурный факультет Высшего художественного училища при Императорской академии художеств (1914), во время Первой мировой войны являлся начальником фронтового инженерного отряда.
Расцвет творчества Лангбарда связан с 1930 годами. Именно в этот период по его проектам были построены здания, которые являются визитными карточками белорусской столицы — Дом правительства, здание Большого театра, Дом офицеров, главный корпус Академии наук.
Умер архитектор 3 января 1951 года в Ленинграде.
В Белгосархиве кинофотофонодокументов нашлись уникальные видеоматериалы. Загрузив их, можно увидеть исторические кадры послевоенного полуразрушенного Минска, снос старых зданий, уборку завалов, а также посмотреть на самого Лангбарда.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 1937 году в Париже проходила Всемирная выставка. Среди ее победителей стал архитектор Лангбард, чье творчество было отмечено гран-при. Так зодчий, который изменил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии