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Ирландец собрал сотни снимков грустных псов на поводках
18.01.2017 15:19 — Новости Культуры | Tut.by
Ирландец по имени Энди (Andy) в течение нескольких лет собирает фотографии собак, которые сидят на поводке у магазинов в ожидании хозяев. Об этом сообщает Mashable.
Энди живет в Австралии и часто замечает, что хозяева собак любят оставлять своих питомцев на улице и отправляться за покупками или в кафе. По рассказам мужчины, он всегда гладит грустных псов и подбадривает их.
Парень начал публиковать фотографии с собаками в Facebook, чтобы любители оставлять своих питомцев задумались о том, как сильно псы скучают во время даже недолгой разлуки. В настоящее время он ведет страницы под названием «Грустные собаки у входа в магазины» в
Спустя некоторые время с Энди начали делиться фотографиями другие пользователи. Автору страниц с собаками шлют снимки из Испании, Канады, США, Великобритании, Ирландии и Австралии.
На аккаунты с грустными псами в Facebook и Instagram в общей сложности подписаны около 12 тысяч человек.
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Ирландец по имени Энди (Andy) в течение нескольких лет собирает фотографии собак, которые сидят на поводке у магазинов в ожидании хозяев. Об этом сообщает Mashable.
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