МИНСК, 18 янв — Sputnik. Американский киноактер Джек Николсон завершил свою карьеру и отдыхает от кинематографа, а Sputnik решил вспомнить пять запоминающихся ролей великого артиста.



© AP/ Mark J. Terrill СМИ: голливудский актер Джек Николсон ушел на пенсию

О завершении Николсоном карьеры объявил его приятель Питер Фонда.

"Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни (и сделал хорошо), да и в финансовом плане у него все в порядке", — заявил Фонда в интервью британскому таблоиду.

Sputnik решил вспомнить пять запоминающихся и знаковых ролей Джека Николсона в кино.

"Сияние"

Экранизация одноименного романа мастера ужасов Стивена Кинга вышла на большие экраны в 1980 году и почти сразу была признана классикой мирового кино. Фильм ужасов о жизни писателя в необычном отеле снял сам Стэнли Кубрик, а "Сияние" во многом заложило основы современных "ужастиков". Наверняка вы помните и звериный оскал Николсона из этого фильма, а если нет — срочно пересмотрите.

"Пролетая над гнездом кукушки"

Еще одна из культовых экранизаций, оказавших заметное влияние на мировой кинематограф. За "Пролетая над гнездом кукушки" Николсон в 1976 году получил не только "Оскар" как лучший актер, но и множество других наград. Вполне заслуженно, ведь "Пролетая над гнездом кукушки" — тот фильм, который необходимо посмотреть буквально каждому.

"Иствикские ведьмы"

Дьявольская улыбка героя Джека Николсона из "Иствикских ведьм" режиссера Джорджа Миллера поразила в 1987 году сердца миллионов зрителей. Не зря фантастический фильм до сих пор часто можно увидеть в эфире телеканалов, а посмотрели его уже несколько поколений. Конечно, картина далека от звания "шедевра", но Николсон там — совершенно неподражаем.

"Лучше не бывает"

За комедию об эксцентричном писателей Николсон получил "Золотой глобус" как лучший актер этого жанра в 1997 году. "Лучше не бывает" включают во множество списков топ-фильмов прошлого века, а посмотреть его обязательно каждому раздражительному интроверту. Поверьте, увидев в этом амплуа Джека Николсона, вам больше не захочется ходить угрюмым.

"Пока не сыграл в ящик"

Пожалуй, последний серьезный фильм с Джеком Николсоном — "Пока не сыграл в ящик" вышел в 2007 году. Напарником великого актера тут стал еще один голливудский мастер — Морган Фриман. Картина также входит в списки лучших, а сюжет в фильме построен вокруг двух умирающих от рака мужчин. Что будет дальше и как важно чувствовать жизнь — смотрите в самом фильме.