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Джек Николсон: пять великих ролей
18.01.2017 16:28 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв — Sputnik. Американский киноактер Джек Николсон завершил свою карьеру и отдыхает от кинематографа, а Sputnik решил вспомнить пять запоминающихся ролей великого артиста.
© AP/ Mark J. Terrill
О завершении Николсоном карьеры объявил его приятель Питер Фонда.
"Я не хочу говорить за него, но, в общем-то, Джек вышел на пенсию. Он достаточно сделал в этой жизни (и сделал хорошо), да и в финансовом плане у него все в порядке", — заявил Фонда в интервью британскому таблоиду.
Sputnik решил вспомнить пять запоминающихся и знаковых ролей Джека Николсона в кино.
"Сияние"
Экранизация одноименного романа мастера ужасов Стивена Кинга вышла на большие экраны в 1980 году и почти сразу была признана классикой мирового кино. Фильм ужасов о жизни писателя в необычном отеле снял сам Стэнли Кубрик, а "Сияние" во многом заложило основы современных "ужастиков". Наверняка вы помните и звериный оскал Николсона из этого фильма, а если нет — срочно пересмотрите.
"Пролетая над гнездом кукушки"
Еще одна из культовых экранизаций, оказавших заметное влияние на мировой кинематограф. За "Пролетая над гнездом кукушки" Николсон в 1976 году получил не только "Оскар" как лучший актер, но и множество других наград. Вполне заслуженно, ведь "Пролетая над гнездом кукушки" — тот фильм, который необходимо посмотреть буквально каждому.
"Иствикские ведьмы"
Дьявольская улыбка героя Джека Николсона из "Иствикских ведьм" режиссера Джорджа Миллера поразила в 1987 году сердца миллионов зрителей. Не зря фантастический фильм до сих пор часто можно увидеть в эфире телеканалов, а посмотрели его уже несколько поколений. Конечно, картина далека от звания "шедевра", но Николсон там — совершенно неподражаем.
"Лучше не бывает"
За комедию об эксцентричном писателей Николсон получил "Золотой глобус" как лучший актер этого жанра в 1997 году. "Лучше не бывает" включают во множество списков топ-фильмов прошлого века, а посмотреть его обязательно каждому раздражительному интроверту. Поверьте, увидев в этом амплуа Джека Николсона, вам больше не захочется ходить угрюмым.
"Пока не сыграл в ящик"
Пожалуй, последний серьезный фильм с Джеком Николсоном — "Пока не сыграл в ящик" вышел в 2007 году. Напарником великого актера тут стал еще один голливудский мастер — Морган Фриман. Картина также входит в списки лучших, а сюжет в фильме построен вокруг двух умирающих от рака мужчин. Что будет дальше и как важно чувствовать жизнь — смотрите в самом фильме.
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Американский киноактер не снимался в фильмах с 2010 года - сейчас поговаривают, что он ушел на пенсию.
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