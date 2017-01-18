Автор: Владимир Якубовский.

Вышла в свет очередная книга известного могилевского краеведа Николая Борисенко «Наш край Могилевский». Она – результат осуществления совместного проекта управления образования Могилевского облисполкома и информационного агентства «Могилевские ведомости». Издание посвящено краеведению и адресовано в первую очередь педагогам учреждений образования всех типов, а также всем заинтересованным в познании малой родины.





По всем формальным признакам (740 страниц текста, около тысячи иллюстраций, тираж в тысячу экземпляров, который практически весь уже выкуплен образовательными учреждениями) книга вполне претендует стать незаурядным событием культурной жизни области.

Но наше внимание обращено на ряд обстоятельств неформального характера, которые позволяют увидеть за фактом появления новой книги важную тенденцию — направление современного развития белорусского общества. Разумеется, фундаментальной причиной работы Н.С.Борисенко, которой автор посвятил более 10 лет, является неиссякающий познавательный интерес. Каждое новое поколение сограждан приходит в сознательную жизнь с извечными вопросами: «Кто мы? Откуда мы? Куда идем? Что ждет впереди? Как усвоение уроков прошлого помогает ориентироваться в будущем, найти свое место в нем?»

В целом говорить о недостатке краеведческой литературы на Могилевщине не приходится. Десятки наименований научных и популярных публикаций, путеводителей, тематических сборников предлагают соответствующие отделы библиотек. Немалый вклад в открытие могилевской «Атлантиды» внес и сам Николай Борисенко. Стоит упомянуть три издания сборника экскурсий «Могилевщина — мой любимый Приднепровский край», глубокие исследования событий Северной войны, Отечественной войны 1812 года, 1-й мировой войны на территории Приднепровья.

Совершенно особое место как в развитии краеведения, так и в судьбе самого автора занимает изучение малоизвестных страниц истории Великой Отечественной войны, связанных с Могилевщиной. Эта работа нашла отражение в ряде монографий Николая Борисенко, посвященных обороне Могилева и Днепровского рубежа в 1941 году, периоду вражеской оккупации области и ее освобождению в 1943 — 1944 гг.

Важно подчеркнуть, что именно драматическая история последней войны вызвала к жизни массовое патриотическое движение молодежи, которое сконцентрировалось вокруг областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру», созданного и возглавляемого Н.С. Борисенко. Важным итогом деятельности этого общественного объединения стали извлеченные из мрака небытия имена свыше 15 тысяч защитников Родины, считавшихся прежде пропавшими без вести. Более 30 памятников и мемориальных знаков, установленных по инициативе клуба в местах событий Великой Отечественной войны на территории области — еще один вклад поисковиков в материа­лизацию памяти народа.

Об этих и других фактах уместно напомнить, говоря о причинах особой злободневности краеведческой работы в целом и новой книги Николая Борисенко — в частности.

Внимательный читатель обнаружит в ней бережное отношение к трудам предшественников-краеведов, независимо от их социального статуса и их идейных пристрастий. Ни один источник информации не остался вне поля зрения автора, будь то легенды и предания, памятники фольклора, архивные документы, научные исследования, археологические раскопки или мемуары участников событий. В результате повествование приобретает глубину и полихромность благодаря раскрытию фактов и их анализу с различных точек зрения. Особую убедительность материалам книги придает «эффект присутствия», возникающий у читателя в результате умелой реконструкции событий, их «одушевления» и вызываемого таким образом незримого, но чрезвычайно важного явления – «гения места». Это сложный феномен, представляющий синергетический эффект трех начал: пространственного объекта, момента времени и личностного компонента, который позволяет краеведу восстановить события в их первозданном облике.

Именно присутствие «гения места», на наш взгляд, выгодно отличает книгу Николая Борисенко. Легенды и поверья с их материальными символами — идолами, крестами, святыми криницами здесь мирно сосуществуют с рукотворными памятниками политической истории, религиозных, экономических, военных событий, создавая у читателя устойчивую основу для формирования полноценной «картины мира», понимания ее динамики.

Несомненно, в этом сказался личный опыт Н.С.Борисенко. Мы читаем тютчевские строки: «От жизни той, что бушевала здесь,/ От крови той, что здесь рекой лилась,/ Что сохранилось, что дошло до нас?/ Два-три кургана...» – и пытаемся понять их сокровенный смысл. Но совсем другая глубина постижения событий у человека, которому довелось держать в руках кости прежде непримиримых врагов, чьи останки упокоила одна и та же земля. Здесь же их боевое оружие, солдатские котелки, награды, другие раритеты. А также последнее послание к живым — именной медальон, благодаря которому безвестно погибший воин оживает в памяти потомков.

Все это — результат многих сотен километров, пройденных автором и его помощниками по местам военных событий, встреч и бесед с их участниками и очевидцами... Здесь и недели мытарств в декабрьскую стужу на схваченной морозами поверхности болот для извлечения сбитых боевых самолетов, ушедших глубоко в трясину. В стужу потому, что в иную пору к этим топким берегам невозможно подступиться с подъемной техникой.

Поэтому к содержанию книги нельзя относиться как просто к очередному источнику информации, средству удовлетворения праздного любопытства. Памятники военной истории, культовые сооружения, гражданские объекты взяты в ретроспективе: их судьба разворачивается во времени и в неразрывной связи с судьбами людей, причастных к их возникновению и сохранению. Явно или неявно, но со страниц книги звучит вопрос о будущем этого огромного пласта отечественной культуры.

Ясно, что речь идет об ответственности всех сограждан, современников за сохранение и развитие важнейшего источника духовной силы и гражданского достоинства. Но в первую очередь месседж книги адресован молодому поколению, только формирующему свои социальные и идейно-политические ориентиры и особенно нуждающемуся в активном, деятельно-созидательном обретении их основ. В этом отношении новое издание не только формулирует общие цели, но и задает конкретные направления поисково- исследовательской работы, определяет нерешенные проблемы.

Основа краеведения — люди, энтузиасты, преемственность их поколений, накопленный опыт исследований. В отрыве от этой «грибницы» бесценные документы и материальные раритеты немеют, превращаются в выцветшие бумажки, черепки и ржавые железки, значение которых в лучшем случае понятно частным коллекционерам. А их сохранение для потомков зависит от прихоти художника-дизайнера и определяется его эстетическими предпочтениями, а не историческим значением.

Эти заметки имеют непосредственное отношение к книге Николая Борисенко «Наш край Могилевский». Издание, с одной стороны, подводит итоги пути, пройденного краеведением региона к началу 21-го века, систематизирует результаты достигнутого. С другой — перекидывает мост в новый этап исследования Оте­чества с новыми условиями, новыми задачами, новыми возможностями. Тем самым проект областного управления образования и информационного агентства «Могилевские ведомости» вносит значительный вклад в формирование общественно-государственного института памяти как одного из важнейших устоев суверенного государства.