Групповая экспозиция молодых художников Брестской области «Усе разам — 4» открылась 18 января в выставочном зале областного общественно-культурного центра, передает БЕЛТА.

В экспозиции представлено 76 работ 34 авторов из Бреста, Кобрина, Дрогичина. Это живопись, графика, линогравюра, батик, скульптурные композиции, арт-объекты. Среди участников как начинающие художники и студенты, которые только пробуют себя в выставочной деятельности, так и те, чьи имена уже известны широкой публике, кто имеет за плечами не одну персональную экспозицию.

Тема выставки — «Взгляд» — дает возможность ее участникам по-новому взглянуть на окружающий мир, искусство, желание и умение проявить свою индивидуальность. Так, одна из кураторов проекта художник-иллюстратор Анна Редько открыла для себя творчество художницы Марины Шельпук. Ее картина «Плач» с обиженным ребенком притягивала взгляды посетителей мероприятия. Впервые представлена вышивка в технике цианотипии в исполнении Марии Мороз. Традиционно высокий уровень продемонстрировали недавно принятые в профессиональный союз художницы Анна Чепурная-Олейник и Татьяна Потворова. Узнаваемы по стилю и технике работы Мировлада Палачича, Глеба Сидоренко, Дмитрия Булдакова, Светланы Волосюк, Марии Редько.

Участников вернисажа тепло приветствовал заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома — начальник управления культуры Сергей Панасюк. Он обратил внимание на дружескую, почти домашнюю атмосферу проекта «Усе разам» и предложил в будущем проводить открытие выставки с чаепитием — «как старые добрые друзья, которые любят, ценят и наслаждаются искусством».

Председатель Брестского отделения Белорусского союза художников Павел Рябов назвал выставку радостной и светлой. «Очень приятно смотреть на эти работы, на участников. Появляются новые имена. И это главное, ради чего четыре года назад был затеян этот проект», — отметил руководитель областной организации БСХ.

Выставка молодых художников Брестского региона «Усе разам — 4» будет экспонироваться в выставочном зале на улице Советской областного центра по 5 февраля.