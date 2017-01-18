﻿﻿ Видео о скрытой связи всех мультфильмов Pixar набрало 5,8 млн просмотров. 21.by
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Видео о скрытой связи всех мультфильмов Pixar набрало 5,8 млн просмотров

19.01.2017 10:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Видео о скрытой связи всех анимационных фильмов студии Pixar набрало уже более 5,7 млн просмотров. Ролик был опубликован в фейсбуке «Истории игрушек» 15 января и к настоящему времени стал хитом интернета.

На протяжении многих лет фанаты Pixar предполагали, что все картины студии могут существовать в рамках одной и той же киновселенной, пишет The Independent. Теперь эта теория, судя по всему, подтверждена официально.

Например, главный персонаж «Головоломки» оказывается посетителем аквариума из «В поисках Дори», а на рисунке в «Храброй сердцем» красуется герой из «Корпорации монстров».

Медведя из «Истории игрушек — 3» можно увидеть в мультфильме «Вверх», похожее на ресторан из «Рататуя» заведение есть в «Тачках», машина из «Тачек» появляется в «Суперсемейке».

 
 
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Видео о скрытой связи всех анимационных фильмов студии Pixar набрало уже более 5,8 млн просмотров. Ролик был опубликован в фейсбуке "Истории игрушек" 15 января и к...

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