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Видео о скрытой связи всех мультфильмов Pixar набрало 5,8 млн просмотров
19.01.2017 10:52 — Новости Культуры | Tut.by
Видео о скрытой связи всех анимационных фильмов студии Pixar набрало уже более 5,7 млн просмотров. Ролик был
На протяжении многих лет фанаты Pixar предполагали, что все картины студии могут существовать в рамках одной и той же киновселенной, пишет The Independent. Теперь эта теория, судя по всему, подтверждена официально.
Например, главный персонаж «Головоломки» оказывается посетителем аквариума из «В поисках Дори», а на рисунке в «Храброй сердцем» красуется герой из «Корпорации монстров».
Медведя из «Истории игрушек — 3» можно увидеть в мультфильме «Вверх», похожее на ресторан из «Рататуя» заведение есть в «Тачках», машина из «Тачек» появляется в «Суперсемейке».
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Видео о скрытой связи всех анимационных фильмов студии Pixar набрало уже более 5,8 млн просмотров. Ролик был опубликован в фейсбуке "Истории игрушек" 15 января и к...
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