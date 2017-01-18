Американский актер Джек Николсон ушел на пенсию, сообщает Yahoo Movies UK со ссылкой на друга и коллегу артиста Питера Фонду.



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«Думаю, что по существу он удалился на покой», — сказал Фонда. Он добавил, что не хочет говорить за Николсона, но отметил, что актер проделал большую работу и добился большого финансового успеха.

Николсон не снимается в кино с 2010 года. Его последними на данный момент фильмами являются «Я все еще здесь» Кейси Аффлека и «Как знать…» с Риз Уизерспун и Полом Раддом. Обе ленты считаются провальными.

Слухи об уходе Николсона на пенсию появлялись неоднократно, в том числе в 2013 году.

Джек Николсон — один из самых известных актеров в мире. Он трижды был награжден «Оскаром» американской киноакадемии: за фильмы «Пролетая над гнездом кукушки» (1975), «Слова нежности» (1983) и «Лучше не бывает» (1997). Кроме того, Николсона номинировали на «Оскар» рекордные двеннадцать раз.