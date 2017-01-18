МИНСК, 19 янв —Sputnik. Белтелерадиокомпания огласила имена членов профессионального жюри, которое будет участвовать в отборе представителя от Беларуси на "Евровидении-2017".

Финал национального отбора на популярный песенный конкурс пройдет вечером 20 января, белорусы смогут проследить за шоу в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в составе профессионального жюри на отборе — заслуженный артист БССР, участник ВИА "Песняры", солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко, который будет председателем судейской коллегии.

Также в список жюри попала заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, руководитель радиостанции "Радиус FM" Елена Трещинская, главный редактор телеканала "БелМуз ТВ" Александр Капенкин. Также "жюрить" представителя для "Евровидения" будут продюсер и директор "Нового радио" Владимир Богдан, певица и педагог Людмила Куц, а также главный специалист отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Минкультуры Инна Мардусевич.

Представителя Беларуси на "Евровидении-2017" выберут по схеме "50 на 50" — то есть, голоса членов жюри и телезрителей суммируют, а победитель определится по большинству очков. В финал отбора вышли 13 исполнителей и групп.