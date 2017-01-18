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БТ огласило состав жюри отбора на "Евровидение-2017"

19.01.2017 11:17 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белтелерадиокомпания огласила имена членов профессионального жюри, которое будет участвовать в отборе представителя от Беларуси на "Евровидении-2017".

БТ огласило состав жюри отбора на "Евровидение-2017"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Финал национального отбора на популярный песенный конкурс пройдет вечером 20 января, белорусы смогут проследить за шоу в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".

Как сообщили Sputnik в пресс-службе Белтелерадиокомпании, в составе профессионального жюри на отборе — заслуженный артист БССР, участник ВИА "Песняры", солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко, который будет председателем судейской коллегии.

Также в список жюри попала заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Беларусь 1" Ольга Саламаха, руководитель радиостанции "Радиус FM" Елена Трещинская, главный редактор телеканала "БелМуз ТВ" Александр Капенкин. Также "жюрить" представителя для "Евровидения" будут продюсер и директор "Нового радио" Владимир Богдан, певица и педагог Людмила Куц, а также главный специалист отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Минкульта Инна Мардусевич.

Представителя Беларуси на "Евровидении-2017" выберут по схеме "50 на 50" — то есть голоса членов жюри и телезрителей суммируют, а победитель определится по большинству очков. В финал отбора вышли 13 исполнителей и групп.

 
Теги: Минск
 
 
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Главой жюри будет участник ВИА "Песняры" и солист ансамбля "Белорусские песняры" Валерий Дайнеко.

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