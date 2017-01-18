Став матерью, многие женщины открывают в себе новые, зачастую неожиданные таланты. Жительница Витебска Ольга Пржевальская подтверждает это наблюдение. Когда у нее появилась дочь, молодая женщина научилась создавать оригинальных кукол. Какие-то из них становятся игрушками для маленькой Дианы, какие-то — подарками для друзей, а часть находит новых хозяев, и не только в нашей стране.



Ольга Пржевальская в своем рабочем уголке, который оборудован в гостиной дома.

— Мамины куклы хранят секреты! — делится с нами четырехлетняя Диана.

— А это как?

— Видите, у них нет ротика, — удивляется нашей недогадливости девочка. — Поэтому они и молчат. Не хранят секреты только две куклы — Домовенок Кузя и Банщик. А еще у меня есть Роза. Она со слоненком, такая красивая! Ее мне мама сделала ко дню рождения, мне тогда еще только три годика было.

— А ты маме помогаешь делать игрушки?

— Играю с ними, — засмущалась девочка.

— На самом деле Диана помогает — советами, — вступает в разговор Ольга. — Причем иногда дает не по возрасту дельные замечания. Например: «А почему у твоей улитки толстые рожки? Они же такими не бывают!». Или: «У этой невесты слишком пышная фата». Подбирает ткань, ленточки, пуговички по цвету, еще что-то. То есть помогает какими-то дизайнерскими решениями.



Диана с любимой куклой Розой.

Увлечение куклами началось три года назад, когда Ольга получила от подруги в подарок зайчиху с зайчонком на руках.

— Это было так трогательно! Куклы ручной работы — очень теплые, искренние, настоящие. А главное — в них есть смысл, — считает мастерица. — Стала изучать в книгах и интернете разные способы шитья текстильных игрушек. В этом мне помогало образование — по специальности я учитель начальных классов и изобразительного искусства. Делилась своим опытом и мама — она хорошо шьет. Когда поняла, что меня привлекает этот вид творчества, стала ремесленником.





Пробная работа Ольги — улитка. Ее до сих пор хранят в семье. «Где-то прочитала, что есть такая примета: если улитка заползет в дом — то это к достатку», — говорит хозяйка. Позже сделала принцессу на горошине. А потом наловчилась — и пошли заказы.





Мастерица делает разные виды игрушек. В частности, это тильды (длинноногие куколки с глазками-точками, румяными щечками и без рта, а также медведи, зайцы, улитки и другие милые существа). Есть еще серия ангелов. Причем это не просто эфемерные создания, они выполняют какую-то полезную функцию (например, держат в ванной комнате разные полезные женские штучки типа ватных палочек и других мелочей). К праздникам Ольга шьет тематические сувениры: «восьмимартовские» цветы из яркой ткани, пасхальных овечек и т.д.





— Очень люблю зайцев! У меня есть серия «Семья». И в ней главные герои — зайчики: папа, мама и ребенок (или дети). Делаю и свадебных зайцев — для молодоженов.





Освоила Ольга и интерьерных кукол, которые вносят особый колорит и уют в дом.

Но больше всего ей, пожалуй, дороги портретные куклы. Они имеют сходство с тем человеком, для которого предназначены. Чаще всего иллюстрируют его профессию или хобби, а также отражают характер, привычки и какие-то индивидуальные особенности. Их, как правило, дарят родным и друзьям на дни рождения, юбилеи, профессиональные праздники, свадьбы и т.д.

— Все началось с того, что знакомая попросила сделать учителя физкультуры. Его самого или его фотографию я не видела, мне просто описали его внешность. Потом сказали: получилось похоже! Это вдохновило на дальнейшее творчество.



Заведующая роддомом. Фото: архив Ольги Пржевальской

С той поры в Ольгином «кукольном» портфолио появилось много работ с портретным сходством. Их реальные прототипы — люди самых разных профессий: пара актеров, визажист, парикмахер, музыкант, фотограф, милиционеры, сотрудник ГАИ (к слову, в Госавтоинспекции работает муж художницы), рыбак, сотрудник обувного предприятия «Белвест», учительница, воспитательница, бухгалтер, кондитер, заведующая роддомом, несколько спортсменов…



Фото: архив Ольги Пржевальской



Фото: архив Ольги Пржевальской



Фото: архив Ольги Пржевальской

— А какие работы запомнились больше всего?

— Велосипедисты — наверное, были одной из самых интересных, но и самых сложных работ. Велосипеды нужно было много раз красить, кажется, пришлось наложить 8 слоев краски… Если обычно на одну куклу я трачу 10−12 дней, то здесь ушло больше месяца.

Ольга старается шить из натуральных тканей — хлопка, шерсти, наполнитель — шарики для подушек (они хорошо держат форму), а глазки рисует акриловыми красками.



Фото: архив Ольги Пржевальской

— Все мелкие детали делаю сама, это ручная лепка. Так, миниатюрный тортик для фигурки кондитера «пекла» 2 дня. Для рыбака нужно было сделать бутылку с маркой его любимого пива, а также рыбу, которую он словил. Точь-в-точь повторить это было не так легко.



Фото: архив Ольги Пржевальской

Художнице запомнился случай: один мужчина прислал свое фото, на котором видны его татуировки на обеих руках, и попросил, чтобы у его миниатюрной копии были такие же. Пришлось старательно вырисовывать их на тоненькой кукольной ручке.

А вот куколка, выполненная для воспитательницы, — держит воздушные шарики, которых у женщины всегда много на праздниках, а также упаковку жевательных мишек, которыми она угощает деток в реальности.



Воспитательница детсада. Фото: архив Ольги Пржевальской

Чаще всего мастерица дополняет образ портретной куклы теми деталями, о которых ее просят, но нередко и фантазирует. «Это кропотливый творческий труд, авторские куклы на поток не поставишь. В итоге получается, что в месяц я делаю не больше 4 кукол», — рассказывает Ольга Пржевальская.

Мастерица трепетно относится к темам семьи, материнства, любви. Одной из самых памятных для нее стала работа над образом пары, которая готовилась отметить золотую свадьбу. Получилось эффектно: он — седовласый подтянутый военный, она — статная модная дама.



Золотые юбиляры. Фото: архив Ольги Пржевальской

Витебская мастерица участвует в различных выставках и ярмарках. Ее работы находят своих хозяев не только в Беларуси. Так, однажды она сшила кукол для трех сестер. Теперь они «живут» у своих счастливых обладательниц в Швейцарии.

Как и всякий настоящий художник, иногда наша героиня делает что-то под влиянием порыва, настроения.

— Однажды захотелось поработать вот над этим принцем. Он свободный и ищет свою принцессу. Намерения у него — самые серьезные. Думаю, он обязательно привлечет к кому-то настоящую любовь! — улыбается Ольга.



Принц ждет свою принцессу.

Предыдущие выпуски проекта «Витебский креатив TUT» смотрите по ссылке .