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21 января в Вилейке молодые группы «Белая Ворона» и Purple Sunset устраивают творческий квартирник
19.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
21 января в Вилейке молодая группа «Белая Ворона» и Purple Sunset устраивают квартирник
Кварти́рник — концерт, проводящийся в обычной квартире, в домашних условиях. Как правило, на нём выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами. Слушателям предоставляется возможность более близко познакомиться с исполнителями, а музыкантам — лучше узнать свою аудиторию.
Существуют также и поэтические квартирники, на которых поэты могут прочитать аудитории свои стихи, стихи других авторов, высказать своё мнение по поводу услышанного или прочитанного.
В мероприятии примут участие:
Уже небезызвестная перспективная группа недавно презентовала свою новую программу в Минске, теперь настала очередь услышать её в Вилейке.
На мероприятии также выступит Purple Sunset. Тоже молодой коллектив (образовалась группа в 2014 году), который продолжает знакомить «строгую» вилейскую аудиторию со своим творчеством. Некоторые песни в этот вечер прозвучат впервые.
Источник:
Во время концерта в клубе Граффити в Минске, 27.12.2016 г.
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21 января в Вилейке молодая группа «Белая Ворона» и Purple Sunset устраивают квартирник Кварти́рник — концерт, проводящийся в обычной квартире, в домашних...
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