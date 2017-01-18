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21 января в Вилейке молодые группы «Белая Ворона» и Purple Sunset устраивают творческий квартирник

19.01.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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21 января в Вилейке молодая группа «Белая Ворона» и  Purple Sunset устраивают квартирник

Кварти́рник — концерт, проводящийся в обычной квартире, в домашних условиях. Как правило, на нём выступает небольшое количество музыкантов с акустическими инструментами. Слушателям предоставляется возможность более близко познакомиться с исполнителями, а музыкантам — лучше узнать свою аудиторию.



Фото vk.com

Существуют также и поэтические квартирники, на которых поэты могут прочитать аудитории свои стихи, стихи других авторов, высказать своё мнение по поводу услышанного или прочитанного.

В мероприятии примут участие:
Группа «Белая Ворона» — молодая группа Вилейки, которая не ограничивает себя жанровыми рамками, образовалась в 2014 году. Состав группы: Алина Михалёнок — вокал, Николай Святохо — гитара, Артём Хоружий — бас, Алексей Юров — ударные. Группа «Белая Ворона» ведёт активную деятельность на ютубе.

Уже небезызвестная перспективная группа  недавно презентовала свою новую программу в Минске, теперь настала очередь услышать её в Вилейке.

На мероприятии также выступит Purple Sunset. Тоже молодой коллектив (образовалась группа в 2014 году), который продолжает знакомить «строгую» вилейскую аудиторию со своим творчеством. Некоторые песни в этот вечер  прозвучат впервые.

Источник: vk.com

Во время концерта в клубе Граффити в Минске, 27.12.2016 г.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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21 января в Вилейке молодая группа «Белая Ворона» и  Purple Sunset устраивают квартирник Кварти́рник — концерт, проводящийся в обычной квартире, в домашних...

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