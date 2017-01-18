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Хит Queen смонтировали из собачьего лая

19.01.2017 16:22 — Новости Культуры | Tut.by  
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На YouTube появился ролик, в котором белый шпиц по кличке Гейб исполняет хит Don’t stop me now группы Queen. Ролик смонтирован из звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

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Автор видео — блогер Rapid Liquid. Он не является владельцем шпица. Судя по всему, блогер монтировал ролик из кадров, представленных на канале хозяина Гейба.

Оценившие ролик пользователи YouTube отметили, что Фредди Меркьюри гордился бы такой интерпретацией своего творения.

 
 
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На YouTube появился ролик, в котором белый шпиц по кличке Гейб исполняет хит Don't stop me now группы Queen. Ролик смонтирован из звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

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