На YouTube появился ролик, в котором белый шпиц по кличке Гейб исполняет хит Don’t stop me now группы Queen. Ролик смонтирован из звуков, которые в разных ситуациях издавал пес.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Автор видео — блогер Rapid Liquid. Он не является владельцем шпица. Судя по всему, блогер монтировал ролик из кадров, представленных на канале хозяина Гейба.

Оценившие ролик пользователи YouTube отметили, что Фредди Меркьюри гордился бы такой интерпретацией своего творения.