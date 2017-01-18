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Речицкий спасатель записал рэп и снял клип про свою службу

19.01.2017 16:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Старший инспектор группы пропаганды Речицкого РОЧС Виктор Кийко записал клип про непростую службу сотрудников МЧС. Как рассказал TUT.BY автор, таким образом он решил сделать подарок своим коллегам ко Дню спасателя, а заодно и напомнить людям о правилах пожарной безопасности.


Виктор работает спасателем уже 4 года. Службу не просто любит, а старается всячески популяризировать работу своих коллег. В свободное время увлекается рэпом. Песню «Книга памяти» он написал еще три года назад и даже исполнил ее на одном из концертов, посвященных Дню спасателя. Но, по признанию автора, ему захотелось, чтобы произведение услышали не только коллеги, но и люди, далекие от пожарной службы.

В начале января молодой человек за собственные деньги в одной из гомельских студий записал фонограмму, затем заказал видеооператору клип. Съемки проходили в спасательной части.

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Старший инспектор группы пропаганды Речицкого РОЧС Виктор Кийко записал клип про непростую службу сотрудников МЧС. Как рассказал TUT.BY автор, таким образом он решил...

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