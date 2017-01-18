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Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в пятницу
19.01.2017 17:42 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в пятницу вечером в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".
© Sputnik / Виктор Толочко
В финал отбора на популярный песенный конкурс вышли 13 исполнителей и групп: один из них по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей представит Беларусь на "Евровидении" в Киеве в мае этого года.
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Предлагаем вновь познакомиться с финалистами национального отбора — Sputnik взял интервью у большинства из них.
Kattie — молодая певица из Минска, которая посвятила свою песню "Wild Wind" жертвам терактов со всего мира. В случае победы в отборе обещает Кэтти и победить на самом "Евровидении". Рассказала она и о непредсказуемости конкурса — об этом
Ольга Шиманская, она же Napoli, вышла в финал отбора во второй раз подряд. На этот раз певица решила отказаться от баллад и спела веселую танцевальную песню. В отборе же Шиманская
© Sputnik / Виктор Толочко
Никита Ходас — один из "новичков" белорусского шоу-бизнеса: 19-летний парень моет посуду в одном из баров, а в свободное время поет в подземных переходах. Никита уверен — ему есть, что рассказать
Анастасия Шеверенко также ранее в отборе на "Евровидение" не участвовала, зато была конкурсанткой в "Академии Талантов". Для участия в европейском конкурсе Шеверенко скооперировалась с продюсером Максом Алейниковым. Хотя сама она призналась, что больше любит не поп-музыку, а соул >>
Певица Июль, она же Юлия Коренюк также когда-то участвовала в "Академии Талантов". Сейчас ее продюсирует участник группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич, а их сотрудничество не ограничивается только отбором на "Евровидение". В интервью Sputnik
Самая молодая участница белорусского отбора на "Евровидение" — Александра Ткач. Ученица одной из минских гимназий сама пишет песни и участвует во множестве конкурсов, а заодно получает дистанционное образование в саунд-продюсировании. И
© Sputnik / Виктор Толочко
Студентка журфака БГУ Анжелика Пушнова запустила в свою поддержку целый интернет-флешмоб #европуш. Понятно, болеют за Пушнову и все студенты, однако известна девушка давно благодаря разным конкурсам и выступлениям, а
Группа Navi, они же Naviband — единственные финалисты, представляющие песню на белорусском языке. Ребята уверены: они могут показать Европе белорусскую культуру и традиции, и при этом добиться успеха. В интервью Sputnik они рассказали, что в любом случае главным для них остается музыка >>
Группа Nuteki на сцене уже не первый год, а среди фанатов коллектив перестал ассоциироваться как с "эмо-роком", так и с "христианским роком". Музыканты делают музыку от души и хотят зарядить слушателей не только светлыми эмоциями, но и правильными мыслями. Еще
Lermont и Julic — дуэт белорусских музыкантов. Свою песню "Heart beat" они сначала планировали предложить Тео для участия в "Евровидении", однако так сложилось, что поедут музыканты сами. Главной целью для себя Lermont и Julic называют достучаться до европейских радиостанций и больше гастролировать >>
Группа PROвокация — также молодой дуэт, созданный чуть более года назад. За недолгий срок у группы появилось более десяти песен, три награды "Песня года" и внушительный гастрольный график. Их
ISAAK NIGHTINGALE — он же Вадим Капустин, финалист российского телепроекта "Голос", живущий в США. Sputnik не смог познакомиться с Капустиным из-за того, что он не посещал Минск, но уже на прослушиваниях узнал, что представлять Беларусь на "Евровидении" Капустин считает своим долгом — "помочь данным богом талантом".
© Sputnik / Виктор Толочко
Владислав Курасов — еще один "гость" отбора, украино-российский певец. После участия в шоу "X-Фактор" Курасов решил участвовать и в казахском "Голосе" — одновременно с подготовкой к финалу белорусского отбора на "Евровидение". Среди причин попытать счастья в нашем отборе он назвал и то, что у него есть белорусские корни.
Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в прямом эфире. Начало трансляции: 22:00.
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По результатам голосования на сайте Sputnik лидируют двое - NAPOLI и ISAAK NIGHTINGALE, однако данные итогового голосования телезрителей могут отличаться.
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