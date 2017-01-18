МИНСК, 19 янв — Sputnik. Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в пятницу вечером в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24".



© Sputnik / Виктор Толочко Финалисты национального отбора на "Евровидение-2017": голосование

В финал отбора на популярный песенный конкурс вышли 13 исполнителей и групп: один из них по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей представит Беларусь на "Евровидении" в Киеве в мае этого года.

Sputnik проводил свое голосование за финалистов отбора — по его итогам лидируют NAPOLI и ISAAK NIGHTINGALE, у которых по 1,6 тысячи голосов. На третьем месте — Александра Ткач и полторы тысячи "за".

Предлагаем вновь познакомиться с финалистами национального отбора — Sputnik взял интервью у большинства из них.

© Sputnik / Виктор Толочко Kattie - о конкурентах, мове и непредсказуемости "Евровидения"

Kattie — молодая певица из Минска, которая посвятила свою песню "Wild Wind" жертвам терактов со всего мира. В случае победы в отборе обещает Кэтти и победить на самом "Евровидении". Рассказала она и о непредсказуемости конкурса — об этом читайте в интервью с ней >>

Ольга Шиманская, она же Napoli, вышла в финал отбора во второй раз подряд. На этот раз певица решила отказаться от баллад и спела веселую танцевальную песню. В отборе же Шиманская обещает участвовать до того момента, пока не победит >>



© Sputnik / Виктор Толочко Napoli: буду участвовать в отборе "Евровидения", пока не выиграю

Никита Ходас — один из "новичков" белорусского шоу-бизнеса: 19-летний парень моет посуду в одном из баров, а в свободное время поет в подземных переходах. Никита уверен — ему есть, что рассказать своей конкурсной песней "Story" >>

Анастасия Шеверенко также ранее в отборе на "Евровидение" не участвовала, зато была конкурсанткой в "Академии Талантов". Для участия в европейском конкурсе Шеверенко скооперировалась с продюсером Максом Алейниковым. Хотя сама она призналась, что больше любит не поп-музыку, а соул >>

© Sputnik / Сергей Пушкин. Анастасия Шеверенко – пою соул и хочу на "Евровидение"

Певица Июль, она же Юлия Коренюк также когда-то участвовала в "Академии Талантов". Сейчас ее продюсирует участник группы "Чук и Гек" Дмитрий Фомич, а их сотрудничество не ограничивается только отбором на "Евровидение". В интервью Sputnik Июль рассказала, как "Евровидение" зависит от политики >>

Самая молодая участница белорусского отбора на "Евровидение" — Александра Ткач. Ученица одной из минских гимназий сама пишет песни и участвует во множестве конкурсов, а заодно получает дистанционное образование в саунд-продюсировании. И сама Ткач, и ее отец-продюсер уверены — девушка далеко пойдет >>



© Sputnik / Виктор Толочко Александра Ткач: я боец, а не квашеная капуста

Студентка журфака БГУ Анжелика Пушнова запустила в свою поддержку целый интернет-флешмоб #европуш. Понятно, болеют за Пушнову и все студенты, однако известна девушка давно благодаря разным конкурсам и выступлениям, а в этом году она получила "Песню года" >>

Группа Navi, они же Naviband — единственные финалисты, представляющие песню на белорусском языке. Ребята уверены: они могут показать Европе белорусскую культуру и традиции, и при этом добиться успеха. В интервью Sputnik они рассказали, что в любом случае главным для них остается музыка >>

© Sputnik/ Елена Васильева NAVI о новом альбоме "Иллюминация" и сотрудничестве с Гришковцом

Группа Nuteki на сцене уже не первый год, а среди фанатов коллектив перестал ассоциироваться как с "эмо-роком", так и с "христианским роком". Музыканты делают музыку от души и хотят зарядить слушателей не только светлыми эмоциями, но и правильными мыслями. Еще Nuteki уверены: от песни должно бросать в дрожь >>

Lermont и Julic — дуэт белорусских музыкантов. Свою песню "Heart beat" они сначала планировали предложить Тео для участия в "Евровидении", однако так сложилось, что поедут музыканты сами. Главной целью для себя Lermont и Julic называют достучаться до европейских радиостанций и больше гастролировать >>

© Sputnik / Артем Бордовский Lermont и Julic: петь по-белорусски на "Евровидении" - не выход

Группа PROвокация — также молодой дуэт, созданный чуть более года назад. За недолгий срок у группы появилось более десяти песен, три награды "Песня года" и внушительный гастрольный график. Их песня для "Евровидения" посвящена любви — самих артистов это никак не смущает >>

ISAAK NIGHTINGALE — он же Вадим Капустин, финалист российского телепроекта "Голос", живущий в США. Sputnik не смог познакомиться с Капустиным из-за того, что он не посещал Минск, но уже на прослушиваниях узнал, что представлять Беларусь на "Евровидении" Капустин считает своим долгом — "помочь данным богом талантом".



© Sputnik / Виктор Толочко Группа PROвокация: белорусы почему-то не любят своих артистов

Владислав Курасов — еще один "гость" отбора, украино-российский певец. После участия в шоу "X-Фактор" Курасов решил участвовать и в казахском "Голосе" — одновременно с подготовкой к финалу белорусского отбора на "Евровидение". Среди причин попытать счастья в нашем отборе он назвал и то, что у него есть белорусские корни.

Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в прямом эфире. Начало трансляции: 22:00.