﻿ Расширять применение "тарашкевицы" на сегодняшний день нецелесообразно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Расширять применение "тарашкевицы" на сегодняшний день нецелесообразно

19.01.2017 18:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Вопрос актуальности употребления "тарашкевицы" в правописании регулярно становится темой для дискуссии в обществе, заявил Sputnik директор Института языкознания имени Я. Коласа Игорь Копылов.

Расширять применение "тарашкевицы" на сегодняшний день нецелесообразно
© Sputnik / Артем Бордовский
Lermont и Julic: петь по-белорусски на "Евровидении" - не выход

Согласно его словам, "правописание — это договоренность о передаче слов и грамматических форм языка на письме. В основу современных орфографических и грамматических норм положены нормы, закрепленные в грамматике Тарашкевича. Но прошло почти сто лет со времени выхода грамматики. Язык в значительной степени изменился, как и изменилось социолингвистическое положение. Сейчас "тарашкевица" используется очень ограничено".   

Также директор Института языкознания уверен, что "с целью сохранения стабильности системы белорусского языка "тарашкевицу" вводить абсолютно нецелесообразно.

Дискуссии на эту тему проводились неоднократно, но своего результата не дали. Тем более надо думать, как это скажется на системе образования, СМИ, работе издательств и, главное, как будет воспринято обществом в сегодняшней языковой ситуации.

Подробнее читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бронислав Тарашкевич фактически систематизировал белорусский язык, но произошли те процессы и изменения, которые не позволяют сегодня вернуться к "тарашкевице".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Финал национального отбора на "Евровидение-2017" пройдет в пятницу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика