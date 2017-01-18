МИНСК, 19 янв — Sputnik. Вопрос актуальности употребления "тарашкевицы" в правописании регулярно становится темой для дискуссии в обществе, заявил Sputnik директор Института языкознания имени Я. Коласа Игорь Копылов.

Согласно его словам, "правописание — это договоренность о передаче слов и грамматических форм языка на письме. В основу современных орфографических и грамматических норм положены нормы, закрепленные в грамматике Тарашкевича. Но прошло почти сто лет со времени выхода грамматики. Язык в значительной степени изменился, как и изменилось социолингвистическое положение. Сейчас "тарашкевица" используется очень ограничено".

Также директор Института языкознания уверен, что "с целью сохранения стабильности системы белорусского языка "тарашкевицу" вводить абсолютно нецелесообразно.

Дискуссии на эту тему проводились неоднократно, но своего результата не дали. Тем более надо думать, как это скажется на системе образования, СМИ, работе издательств и, главное, как будет воспринято обществом в сегодняшней языковой ситуации.

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