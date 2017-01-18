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как солдаты окунались в прорубь на Крещение
19.01.2017 18:53 — Новости Культуры | Tut.by
Уже более десяти лет военнослужащие внутренних войск поддерживают традицию и купаются в «иорданях». Около трехсот военнослужащих из войсковых частей 3310 и 3214 прибыли на водохранилище возле деревни Задомля в Минском районе, чтобы окунуться в студеную воду. До начала купания прорубь освятил отец Виктор — настоятель первого в Беларуси полкового храма во имя Святого мученика Иоанна Воина, расположенного в войсковой части 3310. Купающихся совсем не испугала морозная погода.
Первым погрузился в священную воду заместитель командира войсковой части 3310 по идеологической работе подполковник Александр Бурый. Искупаться могли все желающие. Большинство солдат срочной службы приобщились к священной традиции впервые. Окунуться в купели возле деревни Задомля можно будет до позднего вечера. Возле водоема установлена обогреваемая палатка для переодевания.
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Около трехсот военнослужащих из войсковых частей 3310 и 3214 прибыли на водохранилище возле деревни Задомля в Минском районе, чтобы окунуться в студеную воду.
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