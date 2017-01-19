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В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada
20.01.2017 05:52 — Новости Культуры | Tut.by
Подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз задержан бразильской полицией, передает
Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.
Отмечается, что подозреваемый работал в гостинице, где проживала певица, однако был уволен.
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Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.
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