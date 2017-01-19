﻿ В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бразилии задержан подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada

20.01.2017 05:52 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Подозреваемый в убийстве исполнительницы хита Lambada Лоалвы Браз задержан бразильской полицией, передает Globo.


Лоалва Браз. Фото: alchetron.com

Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.

Отмечается, что подозреваемый работал в гостинице, где проживала певица, однако был уволен.

Ранее сообщалось, что в Бразилии найдена мертвой исполнительница хита Lambada.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина заявил, что участвовал в убийстве певицы вместе с двумя сообщниками. Мотивом преступления стала месть.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Звезда сериала "Твин Пикс" и фильма "Робокоп" Мигель Феррер скончался в Лос-Анджелесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика