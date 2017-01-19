В Лос-Анджелесе скончался актер Мигель Феррер, звезда сериала «Твин Пикс» и фильма «Робокоп», передает ABC .



Фото с сайта baskino.club

Актеру был 61 год. Он умер в своем доме. Ранее у него диагностировали рак.

Феррер сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наиболее заметной его работой на ТВ стал культовый сериал «Твин Пикс», выходивший в 1990-1991 годах. Он исполнил роль агента Альберта Розенфилда. Также он принимал участие в съемках продолжения сериала, которое должно выйти на экраны в мае.

Среди других работ актера такие фильмы, как «Робокоп» (1987) и «Траффик» (2000), и сериалы «Морская полиция: Лос-анджелес» и «Байки из склепа».

Мигель Феррер родился 7 февраля 1955 года в городе Санта-Моника, (штат Калифорния, США). Он был старшим из пяти детей в семье выходца их Пуэрто-Рико, обладателя престижной кинопремии «Оскар» актера Хосе Феррера и эстрадной певицы Розмари Клуни. Мигель Феррер также являлся двоюродным братом знаменитого американского актера Джорджа Клуни.