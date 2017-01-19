﻿ Звезда сериала "Твин Пикс" и фильма "Робокоп" Мигель Феррер скончался в Лос-Анджелесе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Звезда сериала "Твин Пикс" и фильма "Робокоп" Мигель Феррер скончался в Лос-Анджелесе

20.01.2017 05:04 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Лос-Анджелесе скончался актер Мигель Феррер, звезда сериала «Твин Пикс» и фильма «Робокоп», передает ABC.


Фото с сайта baskino.club

Актеру был 61 год. Он умер в своем доме. Ранее у него диагностировали рак.

Феррер сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наиболее заметной его работой на ТВ стал культовый сериал «Твин Пикс», выходивший в 1990-1991 годах. Он исполнил роль агента Альберта Розенфилда. Также он принимал участие в съемках продолжения сериала, которое должно выйти на экраны в мае.

Среди других работ актера такие фильмы, как «Робокоп» (1987) и «Траффик» (2000), и сериалы «Морская полиция: Лос-анджелес» и «Байки из склепа».

Мигель Феррер родился 7 февраля 1955 года в городе Санта-Моника, (штат Калифорния, США). Он был старшим из пяти детей в семье выходца их Пуэрто-Рико, обладателя престижной кинопремии «Оскар» актера Хосе Феррера и эстрадной певицы Розмари Клуни. Мигель Феррер также являлся двоюродным братом знаменитого американского актера Джорджа Клуни.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актеру был 61 год. Он умер в своем доме. Ранее у него диагностировали рак.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
В Бразилии нашли мертвой исполнительницу песни "Ламбада"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика