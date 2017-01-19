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В Бразилии нашли мертвой исполнительницу песни "Ламбада"
20.01.2017 01:06 — Новости Культуры | Tut.by
Бразильская певица Лоалва Браз Виейра, прославившаяся после исполнения в конце 1980-х годов песни «Ламбада», была обнаружена мертвой в пригороде Рио-де-Жанейро, сообщает
«Да, я могу подтвердить это», — приводит агентство слова своего собеседника.
По данным местного телеканала
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Песню «Ламбада» исполнила в 1989 году французская музыкальная группа Kaoma, состоявшая из чернокожих выходцев из различных стран Латинской Америки. Лоалва Браз была солисткой группы. Песня «Ламбада» занимала первые места в чартах многих стран, включая Германию, Францию и Италию.
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Тело 63-летней певицы было найдено в ее сгоревшей машине около дома, где она проживала.
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