Бразильская певица Лоалва Браз Виейра, прославившаяся после исполнения в конце 1980-х годов песни «Ламбада», была обнаружена мертвой в пригороде Рио-де-Жанейро, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник в местной полиции.



Лоалва Браз. Фото: alchetron.com

«Да, я могу подтвердить это», — приводит агентство слова своего собеседника.

По данным местного телеканала Globo , тело 63-летней певицы было найдено в ее сгоревшей машине около дома, где она проживала. По информации телеканала, минувшей ночью около дома Браз видели двух вооруженных людей. Однако связаны ли они со смертью певицы, пока неясно. Также, по данным телеканала, ночью дважды вызывали пожарных. Первый раз вызов был связан с пожаром в доме певицы, второй — уже в автомобиле.

Видео: Youtube

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Песню «Ламбада» исполнила в 1989 году французская музыкальная группа Kaoma, состоявшая из чернокожих выходцев из различных стран Латинской Америки. Лоалва Браз была солисткой группы. Песня «Ламбада» занимала первые места в чартах многих стран, включая Германию, Францию и Италию.