Во всемирный день объятий TUT.BY приглашает всех желающих за дозой позитива, дополнительными эндорфинами и окситоцином. Доза зависит от вас. Встречаемся во Всемирный день объятий, 21 января в ТРЦ Galleria Minsk и обнимаемся с 17 до 18.

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Помните, что для "выживания" человеку в день необходимо четыре раза обняться, после 12 - он начинает верить в себя, ставить амбициозные цели и уверенно идти вперед. Мы ждем всех, кто готов подарить чуточку тепла другим, и принять его сам.