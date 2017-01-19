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Всемирный день объятий давайте отметим вместе с TUT.BY

20.01.2017 08:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Во всемирный день объятий TUT.BY приглашает всех желающих за дозой позитива, дополнительными эндорфинами и окситоцином. Доза зависит от вас. Встречаемся во Всемирный день объятий, 21 января в ТРЦ Galleria Minsk и обнимаемся с 17 до 18. 

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Помните, что для "выживания" человеку в день необходимо четыре раза обняться, после 12 - он начинает верить в себя, ставить амбициозные цели и уверенно идти вперед. Мы ждем всех, кто готов подарить чуточку тепла другим, и принять его сам. 

 
 
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Во всемирный день объятий TUT.BY приглашает всех желающих за дозой позитива, дополнительными эндорфинами и окситоцином. Доза зависит от вас. Встречаемся во Всемирный...

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