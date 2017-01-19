Лондон встречает Фестиваль магических фонариков, приуроченный к празднованию китайского Нового года. Город из тысяч лампочек и световых панелей разместился в пригороде Лондона — на территории летнего дворца Чизик-хауз. С наступлением темноты зрителям открывается магический мир света: цветы, панды, дельфины и верблюды, сделанные из лампочек; мировые достопримечательности и копия Башни Елизаветы. Фотограф агентства Рейтер Нейл Холл посмотрел, чем фестиваль может удивить зрителя.



Люди идут через светящиеся ворота на Фестивале магических фонариков



Девушка фотографирует световые инсталляции



Инсталляция с китайскими мотивами



Фрагмент световой инсталляции



Световая инсталляция с изображением Башни Елизаветы



Светящиеся фигурки дельфинов и цветов



Девушка смотрит на инсталляцию в виде огромной светящейся панды



Один из фрагментов большой экспозиции



Силуэты людей возле световой инсталляции



Инсталляция со светящейся змеей



Светящиеся арт-объекты на Фестивале магических фонариков