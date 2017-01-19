﻿ Фестиваль магических фонариков: Лондон готовится к китайскому Новому году. 21.by
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Фестиваль магических фонариков: Лондон готовится к китайскому Новому году

20.01.2017 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Лондон встречает Фестиваль магических фонариков, приуроченный к празднованию китайского Нового года. Город из тысяч лампочек и световых панелей разместился в пригороде Лондона — на территории летнего дворца Чизик-хауз. С наступлением темноты зрителям открывается магический мир света: цветы, панды, дельфины и верблюды, сделанные из лампочек; мировые достопримечательности и копия Башни Елизаветы. Фотограф агентства Рейтер Нейл Холл посмотрел, чем фестиваль может удивить зрителя.


Люди идут через светящиеся ворота на Фестивале магических фонариков

Девушка фотографирует световые инсталляции

Инсталляция с китайскими мотивами

Фрагмент световой инсталляции

Световая инсталляция с изображением Башни Елизаветы

Светящиеся фигурки дельфинов и цветов

Девушка смотрит на инсталляцию в виде огромной светящейся панды

Один из фрагментов большой экспозиции

Силуэты людей возле световой инсталляции

Инсталляция со светящейся змеей

Светящиеся арт-объекты на Фестивале магических фонариков
 
 
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С наступлением темноты зрителям открывается магический мир света: цветы, панды, дельфины и верблюды, сделанные из лампочек; мировые достопримечательности и копия...

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