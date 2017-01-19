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"Тягнуць Каляду на дуба": в Березинском районе возродили древний обряд
20.01.2017 10:22 — Новости Культуры | Tut.by
Финальную точку в рождественских гуляниях готовятся поставить жители Березинского района. Древний обряд «Тягнуць Каляду на дуба» состоится в 21 января,
Это праздник примечателен тем, что не имеет аналогов во всей стране. Обычно Святки заканчиваются на Крещение, а в Березинском районе длятся еще 2 дня.
Обряд проводится для того, чтобы получить хороший урожай и богатую жизнь.
Для этого на старый дуб сельчане устанавливают специальное колесо с зажиночным снопом. Прошлогоднюю Коляду сжигают, после чего поют и играют до самого вечера.
Нина Климович, руководитель семейного игрового-обрядового кружка «Радзіна» деревни Новины Березинского района:
— Нашы жыхары вельмі задаволеныя, што свята адрадзілася. Уся веска гуляе: дзеці, якія удзельнічалі маленькімі, выраслі і ажаніліся. Але ў гэты дзень, па магчымасці, прыязжаюць да сваіх бацькоў, бабуль і дзядуль і прымаюць удзел ў гэтым абрадзе.
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Обычно Святки заканчиваются на Крещение, а в Березинском районе длятся еще 2 дня.
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