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"Утка победила": дикая птица подразнила тигра в австралийском зоопарке

20.01.2017 11:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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Посетители зоопарка Symbio Wildlife Park в Австралии сняли на видео утку, залетевшую в водоем в вольере тигра Джулара. Птица дразнила зверя, плавая вокруг него и подпуская поближе, после чего ныряла и всплывала уже в другом месте, каждый раз вызывая смех и одобрительные возгласы у очевидцев.

Некоторые из посетителей зоопарка даже пожалели тигра, который в результате выбрался на берег ни с чем.

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Посетители зоопарка Symbio Wildlife Park в Австралии сняли на видео утку, залетевшую в водоём в вольере тигра Джулара. Птица дразнила зверя, плавая вокруг него и подпуская...

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