Посетители зоопарка Symbio Wildlife Park в Австралии сняли на видео утку, залетевшую в водоем в вольере тигра Джулара. Птица дразнила зверя, плавая вокруг него и подпуская поближе, после чего ныряла и всплывала уже в другом месте, каждый раз вызывая смех и одобрительные возгласы у очевидцев.

Некоторые из посетителей зоопарка даже пожалели тигра, который в результате выбрался на берег ни с чем.

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