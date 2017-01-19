В этот уикенд гродненцы могут побывать на новогоднем концерте польского оркестра, благотворительном рок-концерте, покататься в Пышках на коньках, научиться плести из лозы или сходить на персональную выставку художника Андрея Филиповича.
Выставка Андрея Филиповича «Ретроспекция красоты»
Где: Новый замок, ул. Замковая, 20
Когда: 20−22 января, 10.00−17.30
В легкой свободной живописной технике гродненский художник представил свой собственный взгляд на существование человека в окружающем мире. Он предлагает зрителю принять участие в эмоциональном диалоге, который ведет через условное пространство, что вбирает в себя природные и городские пейзажи, романтические женские фигуры, создавая особенное духовное окружение.
Генеральное консульство Польши в Гродно и Польский Институт в Минске приглашают на «Новогодний концерт» с легкой классической программой по примеру знаменитых венских концертов. Выступит оркестр Камерной филармонии имени Лютославского из Ломжи. В программе мелодии польских композиторов Шопена, Венявского, Киляра, а также арии, вальсы и марши Штрауса, Верди, Кальмана и других.
Эстрадный концерт с участием вокалистов и танцовщиков театра, посвященный Международному дню объятий.В программе оригинальный юмор, современные, зарубежные и ретро шлягеры, яркие хореографические номера и танцевальные композиции.
По просьбам посетителей на базе отдыха «Привал» новогоднюю программу продлили еще на один уикенд. Гостей ждет цирковое представление, тюбинг-трасса, анимационная программа для детей и многое другое, а один из посетителей получит в подарок телевизор.
Трагикомедия «Шинель» Юлиана Тувима по произведениям Гоголя была одной из самых ожидаемых премьер последних лет. Спектакль поставил приглашенный из Польши режиссер Петр Домбровский.
Мастер-класс по работе с лозой
Где: Этномагазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14
Когда: 22 января, 14.30−19.00
Мастер по плетению из лозы Татьяна Юрцевич поделится своими уменьями, ответив на все вопросы и даст советы. Пройдут два мастер-класса: по созданию птиц из камыша (для взрослых и детей от 7 лет) и по плетению подставок под горячее (для взрослых).
Мотивационный тренинг о фото
Где: Центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31
Когда: 22 января, 18.00
Путешественник и фотограф Виктор Добриян расскажет об основах фотографии, фотографировании в путешествиях и о том, как на этом можно заработать, выкладывая снимки на стоках.
Спектакль «Женщина как средство от бессонницы»
Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35
Когда: 22 января, 19.00
Комедия в 2-х действиях от театрального проекта «Comedy art» из Минска. Спектакль предназначен для взрослого зрителя и содержит элементы эротики и буффонады.
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