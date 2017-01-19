В этот уикенд гродненцы могут побывать на новогоднем концерте польского оркестра, благотворительном рок-концерте, покататься в Пышках на коньках, научиться плести из лозы или сходить на персональную выставку художника Андрея Филиповича.

Выставка Андрея Филиповича «Ретроспекция красоты»

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 20−22 января, 10.00−17.30

В легкой свободной живописной технике гродненский художник представил свой собственный взгляд на существование человека в окружающем мире. Он предлагает зрителю принять участие в эмоциональном диалоге, который ведет через условное пространство, что вбирает в себя природные и городские пейзажи, романтические женские фигуры, создавая особенное духовное окружение.



Фото: museum-grodno.by

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 20 января, 18.00

Генеральное консульство Польши в Гродно и Польский Институт в Минске приглашают на «Новогодний концерт» с легкой классической программой по примеру знаменитых венских концертов. Выступит оркестр Камерной филармонии имени Лютославского из Ломжи. В программе мелодии польских композиторов Шопена, Венявского, Киляра, а также арии, вальсы и марши Штрауса, Верди, Кальмана и других.



Фото: chopin.edu.pl

Где: ул. Космонавтов, 81, возле ТЦ «АЛМИ» Когда: 20 января, 18.30, 21 января, 15.30, 18.00, 22 января, 13.00, 15.30, 18.00

Посреди зимы в Гродно приехал Нижегородский дельфинарий «Атлантида». Морские котики, львы и дельфины месяц будут радовать горожан.



otdih72.ru

Благотворительный рок-концерт

Где: Ресторан «Парнас», пер. Дзержинского, 8а Когда: 20 января, 19.00

Выступят старые гродненские группы Next и Pet Nihil, а также более молодые команды. Деньги, собранные во время концерта, будут переданы на нужды детского дома.



Фото: vk.com/pet_nihil

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 20 января, 19.00

Эстрадный концерт с участием вокалистов и танцовщиков театра, посвященный Международному дню объятий. В программе оригинальный юмор, современные, зарубежные и ретро шлягеры, яркие хореографические номера и танцевальные композиции.

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки Когда: 21−22 января, 11.00−20.00

По просьбам посетителей на базе отдыха «Привал» новогоднюю программу продлили еще на один уикенд. Гостей ждет цирковое представление, тюбинг-трасса, анимационная программа для детей и многое другое, а один из посетителей получит в подарок телевизор.



Фото: gtfprival.by

Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 21 января, 14.00−16.00

Образовательный центр «Стемлаб» приглашает ребят 2−10 классов на занятия. В рамках мастер-классов преподаватели познакомят детей с роботами и расскажут, как ими можно управлять.

Массовые катания на коньках в Пышках

Где: ФОК, урочище Пышки Когда: 21−22 января, 15.00−20.00

Крытый каток Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой приглашает в субботу и воскресенье, работает прокат коньков.



Фото: icepalace.by

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 21 января, 17.30

Минская инди-рок группа, созданная бывшими музыкантами «Детидетей», выступает в Гродно каждый год.



Фото: vk.com/ili_ili_club

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 21 января, 19.00

Трагикомедия «Шинель» Юлиана Тувима по произведениям Гоголя была одной из самых ожидаемых премьер последних лет. Спектакль поставил приглашенный из Польши режиссер Петр Домбровский.



Фото: drama.grodno.by

Мастер-класс по работе с лозой

Где: Этномагазин «Цудоўня», ул. Большая Троицкая, 14 Когда: 22 января, 14.30−19.00

Мастер по плетению из лозы Татьяна Юрцевич поделится своими уменьями, ответив на все вопросы и даст советы. Пройдут два мастер-класса: по созданию птиц из камыша (для взрослых и детей от 7 лет) и по плетению подставок под горячее (для взрослых).





Мотивационный тренинг о фото

Где: Центр отдыха и развития «Портал», ул. Большая Троицкая, 31 Когда: 22 января, 18.00

Путешественник и фотограф Виктор Добриян расскажет об основах фотографии, фотографировании в путешествиях и о том, как на этом можно заработать, выкладывая снимки на стоках.





Спектакль «Женщина как средство от бессонницы»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35 Когда: 22 января, 19.00

Комедия в 2-х действиях от театрального проекта «Comedy art» из Минска. Спектакль предназначен для взрослого зрителя и содержит элементы эротики и буффонады.