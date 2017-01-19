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Продюсер группы PROвокация рассказал о поддержке со стороны БРСМ
20.01.2017 11:36 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Группа PROвокация никого не заставляет голосовать за себя. К тому же представителя от Беларуси на "Евровидении-2017" будут определять не только зрители, но и профессиональное жюри, что исключает любую ангажированность, заявил Sputnik продюсер дуэта Анатолий Чепиков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ряд белорусских онлайн-изданий распространили накануне финала национального отбора на "Евровидение-2017" информацию о том, будто бы за группу PROвокация активно агитирует БРСМ. Дескать, организация давно "сделала выбор", кто будет представлять республику на конкурсе.
"Почему-то никто при этом не говорит о том, на каком количестве мероприятий мы выступали, как ездили в детские дома, давали концерты для тяжелобольных детей, выступали на праздниках городов по всей стране, помогали организации", — прокомментировал Sputnik продюсер группы.
По словам Чепикова, если БРСМ реши отблагодарить группу поддержкой в социальных сетях, ничего плохого в этом нет, а коллективу приятно.
"Представителя на "Евровидении" определяют не только голосованием, но и жюри. Не понимаю какой-то истерии, будто бы нас куда-то пропихивают. Тем более, пока не видели ни номера, ни финальной версии песни", — отметил Чепиков.
Продюсер добавил, что все желающие журналисты легко могут найти его номер телефона и взять комментарий по любой теме из первых уст, "а не у сторонних наблюдателей".
Финал отбора на "Евровидение-2017" состоится в пятницу в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". За право представить республику на конкурсе сразятся 13 исполнителей и групп.
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Некоторые СМИ предположили, будто бы молодежная организация "определяет, кто поедет от Беларуси на "Евровидение".
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