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Будний зимний день на Минском море: десятки рыбаков и один кайтер
20.01.2017 11:33 — Новости Культуры | Tut.by
Можете ли вы себе представить, сидя в офисе, как проходит обычный будний день на Минском море? Съемочная группа TUT.BY побывала там для вас, чтобы показать, как десятки рыбаков ждут улова, а рядом с ними ездит любитель кайтинга.
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Можете ли вы себе представить, сидя в офисе, как проходит обычный будний день на Минском море? Съемочная группа TUT.BY побывала там для вас, чтобы показать, как десятки...
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