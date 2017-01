Новозеландский комик Джеймс Малькольм ждал своего самолета в аэропорту Веллингтона, когда увидел в зале длинноволосого мужчину, с которым все фотографируются. Малькольм не понял, кто это, и спросил у своих подписчиков в твиттере.

Does anyone know who this is? People keep asking him to sign their t shirt pic.twitter.com/Md4fU1uKZD

«Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, что это за звезда? Все просят его сфотографироваться, и я чувствую, что что-то упускаю», — написал Малькольм.

По словам комика, он получил только два ответа, и оба были шуточными. Поэтому Малькольм решил на всякий случай сделать селфи с незнакомцем.