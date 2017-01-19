МИНСК, 20 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с 65-летним юбилеем Народную артистку России Ирину Аллегрову, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского лидера.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Лукашенко поздравил Хабенского, назвав его обаятельным и артистичным

Российская эстрадная певица родилась в Ростове-на-Дону 20 января 1952 года.

"Восхитительный голос, талант и артистизм помогли Вам достичь профессиональных высот, завоевать авторитет и искреннюю любовь публики", — говорится в поздравлении главы государства.

Лукашенко обратил внимание, что белорусы любят творчество Аллегровой. "Уверен, Вы и в дальнейшем будете радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению дружбы между нашими народами", — сказал Лукашенко.