МИНСК, 20 янв — Sputnik. Стоимость одного голоса за финалиста национального отбора на "Евровидение-2017" составит 50 копеек, сообщили Sputnik в пятницу в НГТРК.

Финал отбора пройдет вечером 20 января в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". За право представить республику на популярном конкурсе в Киеве сразятся 13 исполнителей и групп.



© Sputnik / Виктор Толочко БТ огласило состав жюри отбора на "Евровидение-2017"

Определят победителя отбора по традиционной схеме "50 на 50": телезрители и члены профессионального жюри. Стоимость звонка и смс-голосования будет стоить 50 копеек — как для абонентов мобильных операторов, так и для пользователей стационарных телефонов.

Как напомнили в медиахолдинге, для SMS-голосования необходимо отправлять сообщения на номер 2883, в тексте сообщения необходимо указать номер — ХХ — понравившегося исполнителя.

По результатам проведенной жеребьевки, конкурсанты выступят в следующем порядке: 1. ИЮЛЬ; 2. Александра Ткач; 3. Владислав Курасов; 4. Группа NAVI; 5. ISAAK NIGHTINGALE; 6. KATTIE; 7. NUTEKI; 8. NAPOLI; 9. Никита Ходас; 10. Анжелика Пушнова; 11. Анастасия Шеверенко; 12. LERMONT x JULIC; 13. Группа PROвокация.

Расширился и состав жюри: часть Белтелерадиокомпания уже анонсировала накануне, а теперь добавились имена певца Uzari, дирижер академического хора НГТРК Андрей Саврицкий, завкафедрой искусства эстрады БГУКИ Татьяна Дробышева и завкафедрой пения БГАМ Татьяна Цыбульская.

Победитель отбора на "Евровидение-2017" представит Беларусь на конкурсе в Киеве. Полуфиналы состязания назначены на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.