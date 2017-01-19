﻿ SMS-голос на отборе "Евровидения" будет стоить 50 копеек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

SMS-голос на отборе "Евровидения" будет стоить 50 копеек

20.01.2017 13:52 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Стоимость одного голоса за финалиста национального отбора на "Евровидение-2017" составит 50 копеек, сообщили Sputnik в пятницу в НГТРК.

Финал отбора пройдет вечером 20 января в эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24". За право представить республику на популярном конкурсе в Киеве сразятся 13 исполнителей и групп.

SMS-голос на отборе "Евровидения" будет стоить 50 копеек
© Sputnik / Виктор Толочко
БТ огласило состав жюри отбора на "Евровидение-2017"

Определят победителя отбора по традиционной схеме "50 на 50": телезрители и члены профессионального жюри. Стоимость звонка и смс-голосования будет стоить 50 копеек — как для абонентов мобильных операторов, так и для пользователей стационарных телефонов.

Как напомнили в медиахолдинге, для SMS-голосования необходимо отправлять сообщения на номер 2883, в тексте сообщения необходимо указать номер — ХХ — понравившегося исполнителя.

По результатам проведенной жеребьевки, конкурсанты выступят в следующем порядке: 1. ИЮЛЬ; 2. Александра Ткач; 3. Владислав Курасов; 4. Группа NAVI; 5. ISAAK NIGHTINGALE; 6. KATTIE; 7. NUTEKI; 8. NAPOLI; 9. Никита Ходас; 10. Анжелика Пушнова; 11. Анастасия Шеверенко; 12. LERMONT x JULIC; 13. Группа PROвокация.

Расширился и состав жюри: часть Белтелерадиокомпания уже анонсировала накануне, а теперь добавились имена певца Uzari, дирижер академического хора НГТРК Андрей Саврицкий, завкафедрой искусства эстрады БГУКИ Татьяна Дробышева и завкафедрой пения БГАМ Татьяна Цыбульская.

Победитель отбора на "Евровидение-2017" представит Беларусь на конкурсе в Киеве. Полуфиналы состязания назначены на 9 и 11 мая, финал — на 13 мая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания также огласила дополнения в составе профессионального жюри, которое будет принимать участие в определении белорусского представителя на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Лукашенко поздравил "шальную императрицу" Аллегрову с юбилеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика