﻿ "Navi", "Napoli", "PROвокация". Сегодня определится белорусский участник "Евровидения-2017". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Navi", "Napoli", "PROвокация". Сегодня определится белорусский участник "Евровидения-2017"

20.01.2017 14:23 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Свои голоса за понравившихся исполнителей отдадут телезрители и профессиональное жюри по классической формуле 50×50. Прямая трансляция финала пройдет в эфире телеканалов «Беларусь 1» и международного спутникового «Беларусь 24». Онлайн-трансляцию проведет и TUT.BY.


Финал национального отбора в 2014 году. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На финишную стадию вышли пятнадцать исполнителей. Как сообщила пресс-служба Белтелерадиокомпании, по результатам проведенной жеребьевки, они выступят в следующем порядке: группа «Июль», Александра Ткач, Владислав Курасов группа Navi, Issak Nightingale (сольный проект российского певца Вадима Капустина); Kattie, группы «Nuteki» и «Napoli», Никита Ходас, Анжелика Пушнова, Анастасия Шеверенко, группы «Lermont x Julis» и «Proвокация».

Финальное шоу с их участием стартует сегодня, 20 января в 22 часа.

Любопытно, что в прошлом году представителя Беларуси выбирали только зрители. Как заявляли тогда организаторы, «выбор представителя для „Евровидения“ посредством исключительно зрительского голосования — это самая прозрачная форма в плане определения достойного претендента».

Для нового отбора правила были изменены. Победителя определят как телезрители, так и профессиональное жюри. Председателем последнего будет солист ансамбля «Белорусские песняры» Валерий Дайнеко. В составе жюри будут работать заместитель главного директора главной дирекции телеканала «Беларусь 1» Ольга Саламаха; руководитель радиостанции «Радиус FM» Елена Трещинская; директор телеканала «БелМуз ТВ» Александр Капенкин; продюсер, телеведущий, директор радиостанции «Новое радио» Владимир Богдан; певица, педагог по вокалу Людмила Куц; главный специалист отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Беларуси Инна Мардусевич.

Как сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпонии, также свое участие в работе профессионального жюри подтвердили певец, композитор и продюсер Uzari; дирижер академического хора Белтелерадиокомпании Андрей Саврицкий; и. о. заведующего кафедрой искусства эстрады БГУ культуры и искусств Татьяна Дробышева и заведующая кафедрой пения Белорусской государственной академии музыки Татьяна Цыбульская.

Телезрители смогут отдать свой голос за понравившегося исполнителя после выступления последнего участника финального тура, когда будет открыто окно для голосования. В течение 10 минут телезрители смогут поддержать своего фаворита, сделав телефонный звонок или отправив SMS по номерам, указанным на экране.

Для телефонного голосования необходимо звонить на номер 8−810−101−05-ХХ (ХХ — номер понравившегося исполнителя).

Для SMS-голосования необходимо отправлять SMS-сообщения на номер 2883. В тексте сообщения необходимо указать номер — ХХ — понравившегося исполнителя.

Победитель национального отбора примет участие в «Евровидении-2017», которое пройдет в столице Украины Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал запланирован на 13 мая.

Напомним, что на прошлом конкурсе белорусский исполнитель Ivan, выступивший в во втором полуфинале конкурса, в финал «Евровидения» не прошел. Самым успешным годом для Беларуси на конкурсе стал 2007-й. Тогда Дмитрий Колдун занял шестое место с песней Work Your Magic.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свои голоса за понравившихся исполнителей отдадут телезрители и профессиональное жюри по классической формуле 50×50. Прямая трансляция финала пройдет в эфире...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
SMS-голос на отборе "Евровидения" будет стоить 50 копеек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика