

Если бы лично не познакомилась с этой восхитительной женщиной, никогда бы не поверила, что человек с техническим образованием имеет столь богатый творческий мир.

Ирина Александровна в свое время окончила Пинский электромеханический техникум и не один год проработала на Клецком механическом заводе в качестве инженера-технолога. Кто знает, может быть, до сих пор успешно трудилась бы она на предприятии, некогда слывшем на весь Советский Союз своими «Надейками», сувенирными ВАЗами и кипятильниками, если бы не произошло в ее жизни то, что, по-видимому, рано или поздно должно было случиться. Иначе вряд ли кто-либо узнал бы о ее золотых руках и огромном желании передать будущим поколениям глубокие знания белорусских национальных традиций.

После развала огромного и могучего государства, когда родное предприятие с невероятной скоростью стало терять свои лучшие рынки сбыта и, следовательно, испытывать реальные экономические проблемы, И.А.Крицкая была вынуждена заняться поисками более лакомого кусочка хлеба насущного – ведь задержки по выплате зарплаты не самым лучшим образом отражались как на ее личном моральном духе, так и благосостоянии всей семьи. Сегодня Ирина Александровна оптимистично подмечает: «Все, что ни происходит в жизни человека – только к лучшему», а в лихие 90-ые, что уж греха таить, ее все-таки пугала некая неопределенность. Однако в один момент женщина отважилась на себе «примерить» всем известное выражение о том, что «риск – благородное дело», и не ошиблась. Кардинальные перемены на профессиональном поприще позволили окружающим по-новому взглянуть на Ирину Александровну как личность. Многие из тех, кто знал И.А.Крицкую с рождения, «открыли» ее совершенно с другой стороны. Новые ее знакомые и коллеги уверены, что она создана для того, чтобы нести людям добро и передавать все самое лучшее, что собрано в культурной сокровищнице ее народа.

Сегодня Ирину Александровну и в нашем районе, и далеко за его пределами знают как руководителя клуба «Майстры» Районного центра ремесел, что в Морочи, который был создан в 2004 году для того, чтобы люди могли общаться, учиться при помощи проведения мастер-классов, участвовать в ремесленных выставках и конкурсах.

– Все, что вы здесь видите, – говорит Ирина Александровна, показывая на небольшую часть экспонатов, хранящихся в Центре, – это творения рук моих талантливых земляков,которые создают уникальные поделки и посуду из глины, а также украшения, панно, предметы быта из соломы, вышитые рушники, одеяла, покрывала и коврики из лоскутов и многое другое. Среди народных умельцев, – продолжает рассказ руководитель народного клуба, – люди разных возрастов и профессий, но их объединяет единый творческий дух, энтузиазм и стремление донести через искусство красоту жизни.

Слушая Ирину Александровну, я не перестаю удивляться, как удалось ей, технарю по первому образованию, столь досконально изучить народную культуру и, самое главное, научиться передавать огромный информационный запас в интересной форме и (что очень важно!) на родном, белорусском, языке. Уверена, что это под силу лишь человеку, в сердце которого живет большая любовь к родине и национальному наследию. А оно так и есть, поясняет моя собеседница, корни которой глубоко проросли в белорусскую землю. Ее предки, выходцы из простого народа, как и многие их сородичи, в те далекие времена занимались народным ремеслом. Женщины ее рода искусно ткали и вышивали. Как подтверждение тому – фартук, принадлежавший еще ее маме и бабушке, бережно хранящийся в числе редких, особо ценных предметов исторического и культурного наследия Центра ремесел.

Из уст Ирины Александровны, которая с невероятным запалом готова часами рассказывать о деятельности умельцев, мы узнали, что в творческом активе мастеров клуба многочисленные выставки, встречи с мастерами соседних районов, участие в республиканских и областных фестивалях, ярмарках и творческих праздниках. Не без гордости поведала моя собеседница и о том, что сувениры и поделки из соломки, лозы, вышивки нашли своих почитателей за рубежом – в России, Германии, Испании. Этот факт говорит не только о признании наших мастеров за пределами страны. Пока будут такие умельцы, пока будут нужны людям их творения, у белорусской национальной культуры будет будущее.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хранительница сокровищ морочских мастеров Если бы лично не познакомилась с этой восхитительной женщиной, никогда бы не поверила, что человек с техническим образованием имеет столь богатый творческий мир....