На сегодняшнем национальном отборе зрители и профессиональное жюри выберет уже 14-го по счету представителя Беларуси, который попытается покорить «Евровидение». Напомним, что наша страна участвует на этом конкурсе с 2004 года.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самым успешным годом для Беларуси на конкурсе стал 2007-й. Тогда Дмитрий Колдун занял шестое место с песней Work Your Magic. А вот в 2006-м Полина Смолова стала 22-й и заняла предпоследнее место. Интересно, как выступит будущий победитель?

По сравнению с прошлым годом правила отбора несколько изменились. В прошлом году представителя Беларуси выбирали только зрители. Теперь зрители и профессиональное жюри.

В составе жюри десять человек. Самый известных из них и возглавил жюри. Речь о Валерии Дайнеко. «Беловежскую пущу» помните? «Заповедный напев, заповедная даль…». В ансамбле «Песняры» это как раз пел Дайнеко. Теперь он поет в ансамбле «Белорусские песняры».

Его подчиненными сегодняшним вечером будут представители канала «Беларусь 1», продюсеры, певцы, представитель Министерства культуры.

Чьи судьбы они сегодня определят? На финишную стадию вышли 13 исполнителей. По результатам проведенной жеребьевки, они выступят в следующем порядке: группа « Июль », Александра Ткач , Владислав Курасов группа Navi , Issak Nightingale (сольный проект российского певца Вадима Капустина ); Kattie , группы Nuteki и Napoli , Никита Ходас , Анжелика Пушнова , Анастасия Шеверенко , группы Lermont x Julis и « Proвокация ».

Проголосовать за кого-то из них вы сможете после выступления последнего участника. В течение 10 минут можно будет позвонить на номер 8−810−101−05-ХХ (ХХ — номер понравившегося исполнителя) и или отправить SMS-сообщения на номер 2883. В тексте сообщения необходимо указать номер — ХХ — понравившегося исполнителя.

В 22.00 мы начнем мультимедийный онлайн финала.