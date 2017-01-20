ВИТЕБСК, 20 янв — Sputnik. Выставка немецкого художника-гравера Германа Штрука открылась 18 января в Арт-центре Марка Шагала.

На выставке представлены 47 литографий художника и книга с более чем шестьюдесятью работами. Коллекция уникальна — до этого она нигде не выставлялась, и когда будет показана публике в следующий раз, пока неизвестно.

"О литографиях Штрука я узнал, занимаясь темой Первой Мировой войны. На мой взгляд, ее роль в истории несправедливо занижена. Я собираю иллюстрации, фотографии, графику, фотоальбомы — меня интересует все, что есть по этой теме и касается Беларуси. Так у меня оказались и работы Штрука," — рассказал Sputnik коллекционер Владимир Богданов.

Все работы на выставке датированы 1915 годом, когда Штрук находился на фронте.

"Он был кем-то вроде референта командования по делам евреев на Восточном фронте на территориях, которые занимала Германия, а это — Восточная Польша, Литва, Латвия и Беларусь. Штруку поручали делать зарисовки", — отметил собеседник агентства.



© Sputnik/ Павел Вур Коллекционер Владимир Богданов (справа)

На выставке представлены не только зарисовки людей и быта, которые художник делал по долгу службы, но и литографии, на которых запечатлена архитектура, мост, взорванный в Гродно, синагоги, монастыри. Эти работы представляют собой огромный культурный пласт, опираясь на который можно лучше понять жизнь в Беларуси начала ХХ века.

"Глядя на картины Штрука, сразу понимаешь, что это незаурядный художник! Потом уже, читая о нем в интернете, я выяснил, что Герман Штрук преподавал основы графики Марку Шагалу. Оказалось, что он еще и таким образом связан с Беларусью. Вот так этот проект и получился: начался с интереса к Первой Мировой войне и привел к Шагалу", — рассказал Богданов.

Подобная экспозиция выставляется впервые — по случаю 130-летия со дня рождения Марка Шагала.

"Честно говоря, я не ожидал, что работники музея смогут отойти от военной тематики и сделать экспозицию настолько удачной. И я очень надеюсь, что эта выставка добавит пару новых штрихов в образ нашего выдающегося соотечественника Марка Шагала", — добавил хозяин коллекции.



© Sputnik/ Павел Вур Штруку во время Первой Мировой поручали делать зарисовки

Эта экспозиция — не единственный проект, которым столичный коллекционер порадует Витебск. 1 февраля в музее Шмырева откроется выставка рисунков на почтовых открытках времен Первой Мировой войны из коллекции Богданова. На ней будут представлены разные экспонаты: от открыток, напечатанных типографским способом, до любительских рисунков.

Выставка работ Германа Штрука продлится до 12 февраля 2017 года, в арт-центре Марка Шагала, по адресу: ул. Советская, 25.