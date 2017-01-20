МИНСК, 21 янв — Sputnik. Представителями Беларуси на "Евровидении-2017", которое пройдет в Киеве, с 9 по 13 мая, назвали группу Naviband.

Финал отбора на Евровидение прошел вечером в пятницу. За право представить республику на конкурсе сражались 13 исполнителей и групп, а победителя определяли как зрительским голосованием, так и профессиональным жюри.



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband: хочется показать современную Беларусь Европе

По итогам зрительского голосования первое место заняла группа PROвокация, далее расположились певицы Июль и Napoli. Жюри же поставило на первое место Naviband, а группе PROвокация дала ноль баллов. После суммированиях всех голосов на первом месте оказались Naviband, на втором — Nuteki, а на третьем Анастасия Шеверенко.

Группа Naviband — единственные кто участвовал в отборе с песней на белорусском языке. Впервые на международном песенном конкурсе прозвучит белорусский язык.

Примечательно, что в пятницу у коллектива вышел альбом .

Подобный репортаж о финале отбора читайте на Sputnik в субботу.