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Беларусь на "Евровидении-2017" представят Naviband
21.01.2017 00:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 янв — Sputnik. Представителями Беларуси на "Евровидении-2017", которое пройдет в Киеве, с 9 по 13 мая, назвали группу Naviband.
Финал отбора на Евровидение прошел вечером в пятницу. За право представить республику на конкурсе сражались 13 исполнителей и групп, а победителя определяли как зрительским голосованием, так и профессиональным жюри.
© Sputnik / Виктор Толочко
По итогам зрительского голосования первое место заняла группа PROвокация, далее расположились певицы Июль и Napoli. Жюри же поставило на первое место Naviband, а группе PROвокация дала ноль баллов. После суммированиях всех голосов на первом месте оказались Naviband, на втором — Nuteki, а на третьем Анастасия Шеверенко.
Группа Naviband — единственные кто участвовал в отборе с песней на белорусском языке. Впервые на международном песенном конкурсе прозвучит белорусский язык.
Примечательно, что
Подобный репортаж о финале отбора читайте на Sputnik в субботу.
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Впервые на популярном песенном конкурсе прозвучит песня по-белорусски.
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