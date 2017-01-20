МИНСК, 21 янв — Sputnik. Прошедший год был богат на научные открытия — белорусское научное сообщество всколыхнула новость о том, что под Витебском нашли большой археологический памятник "эпохи викингов".



© Sputnik/ Дмитрий Босак Корабль викингов спустили на воду под Кобрином

Он оказался настолько интересным и значимым для исторической науки, что даже попал в топ-10 достижений в области фундаментальных исследований за 2016 год, который составила академия наук.

"Мы нашли его, скажу прямо, благодаря "черным копателям". Само городище и поселение рядом упоминались еще в 1934 году. Этот памятник нашли во время первого археологического исследования Беларуси наши ученые. Было зафиксировано и отмечено, что памятник относится к VIII-IX векам. Поскольку найдены были лишь несколько фрагментов керамики, к нему относились, как к незначительной находке", — рассказала Sputnik заведующая Центра археологии и древней истории Института истории НАН Беларуси Ольга Левко.

Она отметила, что несколько лет назад специалисты стали замечать, что "черные копатели" стали на своих сайтах выкладывать артефакты, не указывая место находки, а только писали, что это Западная Двина в районе Витебска.

"Безусловно, мы вышли на место находок. В 2015 году мы выехали на место и зафиксировали археологический памятник, сделали план комплекса, занимающего несколько гектаров. Мы определили, что он состоит из городища и неукрепленных поселений. Самое интересное, что ручей, рядом с городищем впадает в Двину, поворачивает его и образует там бухту. Ее могли использовать для перегрузки товаров. Находки там должны быть под слоем песка, они должны быть естественным образом законсервированы", — сказала Левко.

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