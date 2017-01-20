Энная часть белорусов прильнула поздним вечером пятницы к телевизорам и мониторам: выбирать представителя страны на "Евровидение-2017" — для республики конкурс отчасти сакральный, как запасы нефти в несколько миллиардов тонн. Корреспондент Sputnik решил пойти дальше — Евгений Казарцев наблюдал за финалом отбора прямо из студии "600 метров" в Белтелерадиокомпании.



© Sputnik / Виктор Толочко Финал отбора на "Евровидение-2017"

"Давайте погромче, ну!"

Финалисты отбора провели практически весь день в здании НГТРК, а вот группы поддержки и журналисты собирались за час до начала прямой трансляции. К этому времени студия была окончательно готова к проведению шоу, в коридоре создали импровизированный "green room", а сами исполнители нервно бегали между гримерками и сценой.



© Sputnik / Виктор Толочко Участники отбора заметно нервничают

"Покажите-ка, как вы можете хлопать!" — призывали за несколько минут до финала зрителей в студии ведущие Тео и Ольга Рыжикова.

В ответ они услышали достаточно жиденькие аплодисменты и пару "у-лю-лю".



© Sputnik / Виктор Толочко Ведущие отбора Тео и Ольга Рыжикова

"Нет. Так не пойдет. Давайте погромче, ну!" — снова обратились к группам поддержки финалистов ведущие и на этот раз остались довольны.



© Sputnik / Виктор Толочко В коридоре Белтелерадиокомпании создали импровизированный "green room"

Зрители тоже были довольны — каждый артист мог привести определенное число своих друзей и фанатов, которые приготовили плакаты, растяжки и кричалки. Словом, все, что может воодушевить твоего фаворита. Но хлопали по итогу все равно каждому, а наибольший восторг толпы вызвали даже не конкурсанты, а "приглашенные" — представитель Беларуси на "Евровидении-2016" Александр Иванов (IVAN), а также его предшественники Uzari и Тео.

Не угодить в клетку и лизнуть лед

Если в финале отбора прошлого года большинство артистов поскупились на бутафорию, то в 2017-м этот кризис закончился — каждый спешил удивлять, кто чем горазд. Первой была певица Июль — она вынесла огромный барабан, который одновременно изображал известный знак мира, птичью лапку.



© Sputnik / Виктор Толочко Для многих имя певицы Июль (Юлия Коренюк) прозвучало на отборе Евровидения впервые

Еще дальше пошли участники группы Nuteki — они принесли с собой настоящую клетку. Процесс перемещения этого аксессуара на сцену был особенно нервным для организаторов шоу, сотрудницам БТ приходилось передвигать зрителей в зале и кричать "пропустите клетку!"



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусская группа Nuteki

Завершающим же аккордом стало выступление группы PROвокация, которые на сцену вынесли огромную глыбу льда. Зрители и журналисты долго пытались понять, настоящий ли он, или сделанный из оргстекла, однако уже после выступления дуэта один из режиссеров похвастался: он лизнул лед.

Как выбрать артиста на "Евровидение" и не облажаться

По накалу страстей и скандалов "Евровидение" в Беларуси смело укладывает на лопатки любое политическое событие. Каждый год в интернете кричат, что выбрали "не тех", а "места купили". Потом добавляются скандалы другого толка — кто-то хочет выйти на сцену в неглиже, другие же характеризуют свое пение на весь континент нецензурной лексикой.



© Sputnik / Виктор Толочко Интрига в финале национального отбора на "Евровидение-2017" сохранялась до самого конца

В 2017-м году случилось чудо: кажется, выбором остались довольны все. Победителями по мнению телезрителей были уже упомянутые PROвокация, а у жюри — Naviband (ранее известные как группа NAVI). По сумме голосов героями стали именно последние. И так вышло, что именно они станут первыми, кто исполнит на сцене "Евровидения" песню по-белорусски — композиция называется "Гісторыя майго жыцця".



© Sputnik / Виктор Толочко Naviband представят Беларусь на "Евровидении-2017", которое пройдет в Киеве с 9 по 13 мая

В ночь после объявления результатов голосования недовольных таким решением зрителей и жюри не осталось. Сами же Naviband признались потом журналистам: в этот же день у них вышел альбом, и теперь они едут к друзьям отмечать — уже два радостных события.