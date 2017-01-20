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Как поклонники Александра Солодуху с днем рождения поздравляли

21.01.2017 10:40 — Новости Культуры | Tut.by  
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Поздравить одного из самых известных белорусских исполнителей — Александра Солодуху — с днем рождения в разгар рабочего дня в пятницу, 20 января приехали больше 20 человек. Для всех — и для певца, и для поздравителей, и для TUT.BY — это была позитивная авантюра. Что из нее получилось — смотрите в видео.

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Александр Солодуха не только спел вместе с фанатами несколько песен, но и рассказал о творческих планах: в ближайшие два года он собирается дать концерты в 120 белорусских городах, а через два года к своему юбилею даст большой концерт в Минске «Александр Солодуха 6.0». Цветы и подарки, встреча со звездой в необычной, неформальной обстановке и улыбки — всем этим зарядились и артист, и его гости.

 
Теги: Минск
 
 
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Поздравить одного из самых известных белорусских исполнителей - Александра Солодуху - с днем рождения в разгар рабочего дня в пятницу, 20 января приехали больше 20...

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