Тем, кто прогуливался по прилежащим к бульвару Космонавтов дворикам, наверняка не раз бросалось в глаза необычное здание центрального теплового пункта (далее — ЦТП). Находится оно сразу за магазином «Сатурн» и в последнее время выгодно выделяется на фоне всех остальных построек.



Фото: Леонида Василькович

Некогда серая невзрачная стена здания теплового пункта теперь зажила другой жизнью: на ярко-красном фоне обосновалась нестандартная графика молодой брестской художницы Леониды Василькович.

Гигантские рыбы-дирижабли вальяжно проплывают по небу над городом и тащат за собой ленту с надписью «1987−2017 котельное хозяйство». Звучит психоделически и выглядит не менее впечатляюще — равнодушным стрит-арт никого не оставит точно.

Идея подарить стенам унылых зданий новое дыхание возникла у предприятия «Брестское котельное хозяйство». В этом году этой структуре исполняется 50 лет, и в честь круглой даты предприятие решило украсить свои объекты ярким стрит-артом.



Фото: Леонида Василькович

Сделать смелый шаг в этом направлении доверили Леониде Василькович — выпускнице архитектурного факультета Брестского государственного технического университета. Девушка предложила несколько эскизов руководству предприятия, их одобрили, и в руках юной художницы «загорелась» кисть.

По истечении лета Леонида закончила разрисовывать ЦТП, расположенный рядом с роддомом, — на тот момент это была ее первая стрит-арт работа. Теперь по стене теплового пункта «пролетает» вереница длиннокрылых аистов, в клювах которых — кульки с младенцами. Леонида рассказала, что поначалу пришлось столкнуться с главной проблемой начинающего стрит-арт художника — широкоформатностью будущих изображений.



Фото: Леонида Василькович

— Здание ЦТП возле роддома двухэтажное, размер — 6 на 10 метров, рисовать приходилось на строительных лесах. Отходить и смотреть, как выглядит нарисованное со стороны, в таких условиях часто не сможешь, рисовала на расстоянии вытянутой руки, соотнося размеры мысленно. Было тяжеловато, зато после такого опыта создание рисунков подобного формата мне по зубам. К слову, у меня всегда была мания именно к большим работам, — рассказала ZARYA.BY Леонида.

Следующим объектом творчества стало вышеупомянутое здание ЦТП в районе бульвара Космонавтов, на котором теперь обосновались две большие рыбы с довольно странным внутренним строением.

Автор рисунка объясняет, что изобразила город с его наземной и подземной коммуникацией. При чем здесь рыбы? Они словно котлы, которые приносят тепло в дома — так своеобразно Леонида проиллюстрировала функционирование котельной.



Фото: БЕЛТА

Молодой художнице работа на этом объекте особенно запомнилась: находится он в окружении жилых домов, и рисунок создавался на глазах у местных жителей. Многие не просто останавливались и наблюдали за процессом работы, но и благодарили девушку за привнесение новых красок в их двор, угощали чаем для согрева.

— На этот объект ушел месяц. Я начинала разрисовывать его в майке и шортах, а заканчивала в утепленной куртке и брюках — капризная осенняя погода создавала не самые лучшие условия для работы. Поскольку с кистью в руках проводила по 7−8 часов в день, руки от холода немели. Но всё это мелочи по сравнению с тем, какое чувство испытываешь, когда оставляешь свой яркий след на улицах любимого города, — делится впечатлениями Леонида.

На этом ее творческие эксперименты не закончились: на исходе осени молодая художница завершила работу над третьим рисунком — более полноцветным, созданным не на «языке» графики, как два предыдущих. Контрастную живопись от Леониды теперь можно увидеть за магазином «Хлебосолье» на бульваре Космонавтов.



Фото: Леонида Василькович

На очередном тепловом пункте обосновалась парочка котов с длинными пушистыми усами и выразительным взглядом. На хвостатых хитрецов выбор художницы пал не случайно: слоган котельного хозяйства — «Тепло в каждый дом», а кто как не коты создает теплую, уютную обстановку в квартире.

Пока на этом творческие «подарки» Леониды родному городу закончились, но не исключено, что весной девушка приступит к новым стрит-арт работам.

— Скоро 1000-летие Бреста, и было бы здорово к юбилейному году наполнить еще несколько скучных зданий города новым настроением. Однажды попробовав себя в стрит-арте, сталкиваешься с таким ощущением, как творческий азарт — хочется рисовать еще и еще. Брестскому котельному хозяйству благодарна за данную мне возможность творить на улицах официально — мои работы не закрасят как вандализм, — рассказала Леонида.



Фото: Леонида Василькович

Свою любовь к широкоформатности художественных работ девушка перенесла и на стену своей комнаты — там с легкой руки Леониды «выросло» ветвистое черное дерево.

Родители девушки ничего против таких экспериментов в квартире не имели — наоборот, с детства трепетно относились к творческим порывам дочери, не обращали внимания на разрисованные обои и залепленные пластилином ковры.

Что ж, цель оправдала средства, искусство Леониды Василькович со временем ушло в массы и подарило брестчанам светлые эмоции, а отдельным зданиям — новую жизнь.