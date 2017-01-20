20 января в студии Белтелерадиокомпании прошел финал отборочного тура на Евровидение. Победителем стала группа NAVIBAND, музыканты исполняли белорусскоязычную песню «Гісторыя майго жыцця». Мы побывали за кулисами шоу, посмотрели, как на самом деле работает первая белорусская «зеленая комната», пообщались с жюри и победителями конкурса.





«Мой критерий — чтобы на конкурс прошел человек, за которого будет не стыдно»

У небольшой студии Белтелерадиокомпании за час до прямого эфира уже собираются фанаты исполнителей. Школьники, юные друзья певицы Анжелики Пушновой, уже стоят наготове с плакатами и флаерами девушки. Спустя некоторое время, когда здесь собирается достаточно много гостей и выступающих кто-то восклицает: «Ууу, жара!». А в зале у сцены уже собрались группы поддержки коллективов с самодельными плакатами на ватмане и белорусскими и украинскими флажками.

Еще до прямого эфира подходим к председателю жюри, солисту знаменитых «Песняров» Валерию Дайнеко и спрашиваем о критериях отбора. «Есть такие исполнители — за них не стыдно будет на 100%, но я знаю, что это не формат Евровидения. Мы будем за профессионализм и за хорошую красивую музыку». — говорит Дайнеко.





Что касается личных предпрочтений, то Дайнеко не скрывал — ему нравится NAVIBAND: «Там девочка прекрасно поет, просто замечательно. К сожалению, мальчик до нее немного не дотягивает. Я так думаю, что есть шансы у Вадима Капустина — у него хороший голос и песня хорошая. Например, мне больше всех нравится Александра Ткач, но я знаю, что это совсем не формат „Евровидения“. Это просто шикарная песня, под которую можно лежать, отдыхать и слушать».

В этом году, по мнению Дайнеко, стали серьезнее относиться к конкурсу, музыканты в этом году выступают на одинаковом профессиональном уровне.

«Раньше был гром сумасшедший. Кто-то на кого-то давил, я так понимаю. Люди говорили: „Давайте, этого надо пропихнуть, того“. А здесь уже все написано ближе к европейскому формату», — отметил звезда «Песняров».





Спрашиваем у председателя жюри, есть ли шансы пройти в финал конкурса с белорусскоязычной песней. «Ну, конечно, есть. — говорит Дайнеко. — В конце концов можно даже сделать один куплетик на английском языке. Но если мы показываем что-то национальное и на английском языке, то это будет немножко смешно, значит нужно делать уже европейскую песню. А песня эта чисто белорусская, вот в чем особенность».

Напоследок, разговорившись, Дайнеко признается: после выступления Дмитрия Колдуна (напомним, в 2007 году певец занял рекордное для нашей страны шестое место) за многих белорусских артистов на Евровидении ему было стыдно. «Поэтому мой критерий — чтобы на конкурс прошел человек, за которого будет не стыдно» — комментирует «песняр».

Первая «Зеленая комната», хиппи и клетка на сцене

«Зеленую комнату» в этом году сделали впервые. Это такое небольшое помещение за дверью студии, откуда между выступлениями передают обстановку о готовящихся или выступивших артистах, где берут у них интервью, рассказывают интересные факты. Например, о сломанном пальце артистки перед выступлением. Все время исполнители в гринруме не сидят. На время длинных выступлений один за одним музыканты расходятся по гримеркам или фотографируются с поклонниками.



«Июль»

Ведущий Евгений Перлин, который находится в «зеленой комнате», отправляет на сцену первую конкурсантку — группу «Июль». Через несколько секунд солистка мчится на сцену через толпу. «Кто это?», — говорят девушки, которые не следили за трансляцией из «зеленой комнаты». За это время на сцену успевают быстро выкатить огромный пацифик в цветы.

Еще на припеве песни «Children of The World» парни впереди разочарованно поджали губы, переглянулись и махнули на «Июль» рукой. Такой же образ хиппи, с заводной песней и простым припевом мы еще встретили позже и у Napoli. Разве что у последней внимание мужчин приковали девушки из подтанцовки в коротких шортах.

Во время выступления второй участницы, 16-летней Александры Ткач с песней «Be Stronger» на экране мелькают фразы на русском «верь в себя» и «не сдавайся». Юные парни неподалеку переглядываются и деловито говорят друг другу: «Нет».



Александра Ткач

Кстати, многие артисты обещали перед выступлением эффектное 3D шоу, но оценить его по достоинству можно было только с экрана для телезрителей.

При появлении более-менее раскрученных коллективов вроде Navi, Nuteki и Napoli в зале начинают танцевать и громче приветствовать артистов.

«Нормальный парниша», — говорит юная девушка, когда на сцену выходит 44-летний российский артист Вадим Капустин. Участник шоу «Голос» выступил на белорусском отборе под псевдонимом Isaac Nightingale. «Он самый профессиональный, но песня — нет», обсуждают двое мужчин выступление Вадима. Кстати, только Капустин и Kattie выступали совсем в одиночку, без бэк-вокалистов или второго солиста.



Nuteki

После выступления Nuteki в клетке и эффектным освобождением из нее вокалиста, зрители в зале, кажется, подустали, а артисты из гринрума перекочевали ближе к сцене. Усыпить всех попытался Никита Ходас. Одинокий парень в простой белой футболке с желтым блокнотом и спел и зачитал «Voices in my head», после чего в зале было слышно как переговариваются между собой зрители: «Это все?».

А перед выступлением одной из последних конкурсанток Анжелики Пушновой в зал прибежали школьники, подняли плакаты и флаера с ее фотографиями и закричали: «Пушнова, ты где? Давай в Европу!».

Последней выступает мульчуковая группа «Proвокация». Огромную ледяную скульптуру после их выступления вывезти без внимания невозможно — все хотят потрогать и проверить из чего сделана декорация.



«Proвокация»

Перед объявлением предварительных результатов ведущие советуют пить валерьянку, чтобы успокоиться, зрители из зала говорят: «А я бы посоветовал боярышник».

«Спасибо, что не «Proвокация»

После выступления последних конкурсантов у зрителей есть 10 минут, чтобы звонить и отправлять сообщения. В гринруме за последние 10 секунд выступающие лихорадочно набирают одни и те же цифры и отправляют одно за одним сообщения. Как в этот момент жюри оценивает выступления финалистов — неизвестно. В комнату к ним не пускают, это международные стандарты конкурса.

Пока идет подсчет голосов на сцене выступают гости — участники белорусского Евровидения, которые в прошлые годы не прошли в финал (например, небезызвестный Ivan, который в этот раз пришел без волков), и участница украинского «Евровидения».



Ivan

Участник или группа, которые набирают максимальное количество зрительских звонков или сообщений получают 12 баллов, следущий — 10, потом 8 и так по мере убывания. Три конкурсанта, у которых оказывается наименьшее количество голосов, — получают 0 баллов. По результатам зрительского промежуточного голосования лидировали группа «Proвокация» (12 баллов), Napoli (10) и «Июль» (8). Но жюри поставило этим исполнителям соответственно 0, 2 и 1 балл.

После оглашения оценок жюри и общей суммы баллов, в зале несколько секунд ведущим сложно было перекричать публику. В финальном отборе конкурса победителем становится группа NAVIBAND, которые получили 18 баллов в сумме: 12 — от жюри и 6 от зрителей.

От радости ребята случайно разбили стеклянный сувенир победителей — сердце от компании «Неман». «Мы выступим у вас на корпоративе, ребята», — отшучивается гитарист Артем Лукьяненко. Вокалистка Ксения Жук говорит: «Вы смотрите, такие серьезные, а у меня внутри все от радости кричит! Такое счастье, впервые так по-честному все получилось. Я не отправила за нас ни одной смс-ки, мы так искренне это сделали».





Музыканты пока не знают, будут ли как-то менять песню для международного конкурса: «Многие писали: передавайте свой колорит, не переводите песню. Может для ясносности внесем английский припев, но очень хотелось бы спеть на белорусской мове, для нас очень важно».

Кто финансирует поездку и выступление, артисты пока не признаются.

Уходя, слышим, как парни у сцены говорят: «Спасибо, что не «Proвокация», а кто-то продолжает кричать «Хэй, хэй».

На канале Navi музыканты сегодня в 20.00 проведут встречу онлайн, где все желающие смогут задать интересующие вопросы.