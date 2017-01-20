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Звезда фильма "Сумерки" опубликовала научную работу

21.01.2017 11:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную статью. Работа под названием Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim («Метод создания живых картин импрессионизма путем нейронного переноса стиля в фильме „Пойдем поплаваем“») доступна в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.

Премьера 17-минутной картины состоялась на открытии фестиваля Сандэнс 19 января.

Кристен Стюарт известна ролями в саге «Сумерки» и фильмах «На дороге», «Светская жизнь» и «Парк культуры и отдыха». В 2013 году сообщалось, что актриса поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе на факультет английской литературы.

 
 
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Американская актриса Кристен Стюарт опубликовала научную статью. Работа под названием Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim ("Метод создания живых картин...

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