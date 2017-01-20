﻿ "Я бы тоже их отправил". Как мы смотрели финал отбора на "Евровидение" с пенсионером. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Я бы тоже их отправил". Как мы смотрели финал отбора на "Евровидение" с пенсионером

21.01.2017 13:12 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився», — комментирует выступление одного из финалистов национального отбора на «Евровидение» пенсионер Михаил Васильевич.

TUT.BY посмотрел финал вместе с Михаилом Васильевичем и узнал, что он думает о вокальных данных исполнителей, их костюмах и о победителях. Кстати, с выбором жюри дедушка согласился.

Комментатор TUT.BY иногда был благосклонен к конкурсантам, а иногда беспощаден. Все подробности — в видео.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Смотрите также
Видеофакт. Как поклонники Александра Солодуху с днем рождения поздравляли
Будний зимний день на Минском море: десятки рыбаков и один кайтер
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився", - комментирует выступление одного из финалистов национального отбора...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Хиппи на сцене и "песняр" в жюри. Как прошел финал белорусского отбора на Евровидение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика