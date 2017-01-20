|
"Я бы тоже их отправил". Как мы смотрели финал отбора на "Евровидение" с пенсионером
21.01.2017 13:12 — Новости Культуры | Tut.by
«Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився», — комментирует выступление одного из финалистов национального отбора на «Евровидение» пенсионер Михаил Васильевич.
TUT.BY посмотрел финал вместе с Михаилом Васильевичем и узнал, что он думает о вокальных данных исполнителей, их костюмах и о победителях. Кстати, с
Комментатор TUT.BY иногда был благосклонен к конкурсантам, а иногда беспощаден. Все подробности — в видео.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився", - комментирует выступление одного из финалистов национального отбора...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии