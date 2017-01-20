«Як бы ты мни показав хлиб, чи сало… А такого добра я за свое життя знаешь, скильки надывився», — комментирует выступление одного из финалистов национального отбора на «Евровидение» пенсионер Михаил Васильевич.

TUT.BY посмотрел финал вместе с Михаилом Васильевичем и узнал, что он думает о вокальных данных исполнителей, их костюмах и о победителях. Кстати, с выбором жюри дедушка согласился.

Комментатор TUT.BY иногда был благосклонен к конкурсантам, а иногда беспощаден. Все подробности — в видео.

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