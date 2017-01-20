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Орлов: канцелярию ВКЛ охраняло несколько десятков котов

21.01.2017 13:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 янв — Sputnik. Вышла книга, посвященная истории Беларуси, которая написана специально для детей. Специально для Sputnik автор книги Владимир Орлов рассказал, как работал над книгой "Айчына".

Вы написали много книг, посвященных истории. Как у вас родилась идея книги для детей?

— Это уже не первая моя детская книга по истории Беларуси. В конце прошлого века несколькими изданиями выходила моя книга "Адкуль наш род". Она имела большой успех, но у меня не нашлось продолжателя дела. После этого я начал получать письма от читателей с просьбой сделать продолжение или новую книгу, и что очень отрадно письма писали и учителя истории.

Идея написать новую детскую книгу по истории Беларуси витала в воздухе. Очень помогло то, что появился бизнесмен белорусского происхождения Павел Берегович. Он родился и вырос в России, но вернулся к своим корням и даже выучил белорусский язык. Именно Берегович предложил выдать продолжение книжки "Адкуль наш род".

Книгу мы сделали с нашим художником Павлом Татарниковым, который является лауреатом государственной премии за серию графических произведений "Брама мінулага". Работа над продолжением книги привела к рождению абсолютно нового произведения. Было решено, что она выйдет в двух частях до 90-ых годов 20 в., когда Беларусь восстановила свою независимость.

На обложке рядом стоят имена и художника и автора — это редкий случай, но тот самый, когда это вполне заслуженно. Всего над книгой мы работали около шесть лет. Иногда иллюстрации вдохновляли меня на новые рассказы.

Полную версию интервью с белорусским писателем Владимиром Орловым читайте на белорусской версии Sputnik>>

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские дети играли не в "войнушку", а в "Ходкевича" - новые исторические факты ждут читателей книги "Айчына".

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