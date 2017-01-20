МИНСК, 21 яна – Sputnik. Белтелерадиокомпания накануне финала национального отборочного тура на конкурс песни "Евровидение-2017" провела голосование среди независимых музыкальных экспертов: группа Naviband по результатам набрала 72 балла из 90 возможных, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.



© Sputnik / Виктор Толочко Пропустите клетку: как выбирали представителя Беларуси на Евровидение

Финал отбора на "Евровидение" состоялся вечером 20 января, по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри Naviband победили , набрав 18 баллов, и завоевали право представлять Беларусь на конкурсе в Киеве. Впервые на сцене "Евровидения" белорусские конкурсанты будут исполнять песню на белорусском языке.

По информации Белтелерадиокомпании, голосование среди независимых экспертов было проведено, чтобы узнать предпочтения европейской публики.

"В качестве судей были выбраны представители телекомпаний тех стран-участниц "Евровидения", которые показали хорошие результаты на международном конкурсе в прошлом году, – Польши, Греции, Мальты, Украины, Болгарии, Австралии, Италии, Армении, Израиля", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что члены международного жюри прослушали аудиоверсии композиций финалистов и посмотрели видео прослушиваний, после чего выставили оценки от 1 до 10.

"В итоге от международных экспертов группа Navi получила максимальное количество баллов – 72. На второе место эксперты поставили Александру Ткач (59 баллов), а замкнула тройку лидеров певица Июль с 54 баллами", – сказали собеседники Sputnik.

Очередной 62-й конкурс "Евровидение" пройдет в текущем году в Киеве с 9 по 13 мая.