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Международные эксперты: песня Naviband понравится европейцам
21.01.2017 15:33 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 яна – Sputnik. Белтелерадиокомпания накануне финала национального отборочного тура на конкурс песни "Евровидение-2017" провела голосование среди независимых музыкальных экспертов: группа Naviband по результатам набрала 72 балла из 90 возможных, сообщили Sputnik в пресс-службе компании.
© Sputnik / Виктор Толочко
Финал отбора на "Евровидение" состоялся вечером 20 января, по итогам голосования телезрителей и профессионального жюри
По информации Белтелерадиокомпании, голосование среди независимых экспертов было проведено, чтобы узнать предпочтения европейской публики.
"В качестве судей были выбраны представители телекомпаний тех стран-участниц "Евровидения", которые показали хорошие результаты на международном конкурсе в прошлом году, – Польши, Греции, Мальты, Украины, Болгарии, Австралии, Италии, Армении, Израиля", – сказали в пресс-службе.
Там также сообщили, что члены международного жюри прослушали аудиоверсии композиций финалистов и посмотрели видео прослушиваний, после чего выставили оценки от 1 до 10.
"В итоге от международных экспертов группа Navi получила максимальное количество баллов – 72. На второе место эксперты поставили Александру Ткач (59 баллов), а замкнула тройку лидеров певица Июль с 54 баллами", – сказали собеседники Sputnik.
Очередной 62-й конкурс "Евровидение" пройдет в текущем году в Киеве с 9 по 13 мая.
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Впервые на сцене "Евровидения" белорусские конкурсанты будут исполнять песню на белорусском языке.
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