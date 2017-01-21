TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за шесть дней. В сегодняшней подборке — не только традиционный снег, но и собаки, метро и "лето".

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Фото опубликовано Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) Янв 14 2017 в 3:17 PST

Фото опубликовано Eugenia (@eugenia_vasilevskaya) Янв 19 2017 в 4:12 PST

Фото опубликовано Marianna ♏ (@mari.anna9) Янв 20 2017 в 10:50 PST

Фото опубликовано Dzmitry Aleinik (@dzmitryaleinik) Янв 20 2017 в 11:04 PST

Фото опубликовано Dima Yunevich (@dima_yunevich) Янв 20 2017 в 11:20 PST

Фото опубликовано ⠀⠀⠀ Aњя (@annkader) Янв 19 2017 в 9:11 PST

Фото опубликовано Minsk/Gomel (@lika_dzhumova) Янв 14 2017 в 6:17 PST

Фото опубликовано Valeria Shuliak (@lerashuliak) Янв 21 2017 в 5:07 PST

Фото опубликовано Tamara Elnova (@tamara.elnova) Янв 20 2017 в 11:43 PST

Фото опубликовано @tatiana_koktebelis Янв 15 2017 в 12:29 PST