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Метро, собаки и "лето". Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
22.01.2017 08:15 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за шесть дней. В сегодняшней подборке — не только традиционный снег, но и собаки, метро и "лето".
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На этой неделе минчане фотографировали далеко не только снег.
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