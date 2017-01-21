TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Гродно и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #grodnotut!

Фото опубликовано @djtaller Янв 16 2017 в 6:55 PST

Фото опубликовано AnastasiaTs (@anastasiyatsybulskaya) Янв 15 2017 в 3:54 PST

Фото опубликовано Игорь Бумбараш (@remzik7) Янв 14 2017 в 12:18 PST

Фото опубликовано Olga Osinskaya. Photographer. (@olga_osinskaya) Янв 17 2017 в 1:27 PST

Фото опубликовано Алексей Смоленский (@aksakalko) Янв 18 2017 в 1:37 PST

Фото опубликовано Belarus,Grodno like,follow (@sqkarpov) Янв 18 2017 в 10:46 PST

Фото опубликовано Ivan Tsyrkunovich (@hiv360) Янв 18 2017 в 1:26 PST

Фото опубликовано Газета "Вечерний Гродно" (@vgrby) Янв 15 2017 в 3:29 PST

Фото опубликовано Игорь Бумбараш (@remzik7) Янв 21 2017 в 12:13 PST

Фото опубликовано Olga Mantsevich (@olga_mantsevich) Янв 20 2017 в 12:05 PST